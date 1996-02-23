Scalpel Regeneration

Scalpel Regeneration – универсальный бот-скальпель нового поколения. Может работать на любых типах счетов. На любых инструментах без исключения. Бот работает на реальных тиках. Корректирует все значение связанніе с ценой (пипсами) относительно волатильности. Поскольку бот необходимо оптимизировать для каждой валютной пары, то вы должны понимать, что это необходимая процедура перед запуском бота. Оптимизировать необходимо на реальным тикам. Пример оптимизации в обсуждении продукта. Также еще он совет. Как видно по скринам бот дал не большой профит но малые просадки, то для увеличения профита рекомендую увеличивать количество валютных пар на которых будет вестись работа, таким образом получится мультивалютный бот. Мультивалютный бот лучше страхует депозит за счет диверсификации капитала по портфелю валют. Также есть пример увеличение риска на скриншоте, тогда увеличивается просадка но прибыльность также растет в 10 раз.

Преимущества:
  • Бот работает только одной позицией. То есть нет наращивания позиций, в одну сторону одна позиция и не больше. Никакого мартингейла или сетки.
  • Бот работает одинаково эффективно как на неттинг так и на хеджинг счетах.
  • Есть версия для MT4 и для MT5

Ключевые характеристики. Это параметры системы для входа. Для входа используется алгоритм анализа скорости и ускорения тиков.
Buy CT - Какой набор тиков использовать для buy.
Buy AVG – усреднение количества последних папок для buy.
Buy Acceleration – ускорение тикового имульса для входа на buy.
Buy Speed – скорость тикового имульса для входа на buy.
Sell CT - Какой набор тиков использовать для sell.
Sell AVG – усреднение количества последних папок для sell.
Sell Acceleration – ускорение тикового имульса для входа на sell.
Sell Speed – скорость тикового имульса для входа на sell.

Inversion - Инверсия сигнала (на любителей).
Параметры касающиеся стопов. Их название говорит само за себя.
StopLoss - Stop-Loss 
TakeProfit - Take-Profit
TrailingStart - Trailing-Start
PeriodTrailingStep - Таймфрейм для Trailing-Step.
Total Equity Loss - Стоп на весь капитал в процентах от депозита (просадка).
Total Equity Profit - Профит на весь капитал в процентах от депозита.
Total Profit Currency  - Профит на весь капитал в валюте.
Auto Close - Автоматическое закрытие противоположной сделки.
Auto Close Profit - Автоматическое закрытие противоположной сделки когда она в профите.
Параметры для работы со спредом.

Set Stops Level - принудительно установим уровень заморозки стопов и минимальной дистанции до ордера.
Spread Min – Минимальный спред. Если его не установить бот будет работать как грааль, будет давать сказочную прибыль, но не реальную.
Spread Max – Максимальный спред. Лучше ограничить работу определенным уровнем спреда, чтобы не оказались по факту позиции в невыигрышной ситуации.

Параметры мани-менеджмента и другие.
OnRisk – Активируем работу согласно алгоритму мани-менеджмента.
Lot – Если отключено поле OnRisk то работа ведется объемом установленным в данном параметре.
Risk - Задает сам риск.
PercentRisk – Используется для расчета депозита.
Min Deposit – Минимально возможный депозит при котором бот еще работает.
Limit Max Lot – Ограничение максимального объема.
Другое
Magic - Магический номер.
Base TF - Ключевий параметр. Отвечает за таймфрейм на котором откріваюся сделки.
Setup Filling - Политика выполнения по объему, установите согласно требованиям вашего брокера.

