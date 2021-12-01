MA RSI Expert

Expert Advisor using 4 Moving Averages for generating enter signal and Rsi indicator for exit trades.

tested and optimized from 2010 on IFCMarkets.

default settings for EURUSD 15m chart.

in addition, several sets in comment section:

GBPUSD / USDJPY / AUDNZD / GBPCAD / AUDUSD / USDCAD / NZDUSD / EURJPY (15m)

AUDJPY / CADCHF (30m)

CADCHF / CHFJPY (1H)

the EA can be optimize for trading more symbols and timeframes.

if you run the EA on multiple charts - use different magics.


EA uses grid and martingale methods.

trading deposit: 500 and higher.

  • This EA operates only once per bar opening.      
  • Fast methods of strategy testing and optimization are valid.     
  • User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only).
  • Works with high spreads.





Recommended products
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experts
The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experts
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
Smart Funded EA is an expert advisor designed to pass the HFT challenges of prop firms that allow its use. You can check my blog post about HFT Prop firms before buying a challenge. Do I need to back-test? You do not need to backtest, and demo servers that you backtest will not give the real results since HFT prop firms servers and symbols are specially designed friendly with HFT bots. Samart Funded HFT has a hundred percent success rate so do not waste your time back testing. You can test the
DAX30 expert Optimus
Ol'ga Alpatova
5 (1)
Experts
The Expert Advisor is based on a long-term study of the volatility of the # DAX30 index. The Expert Advisor opens no more than one deal per day. If there is no signal, the deal will not be opened. IMPORTANT!!!! if there is an already open deal, the EA will not open a new one. Even if you opened a deal manually, the EA will not open a new one. made for the purpose of security of the deposit and opening in opposite directions. FOR THE EXPERT TO WORK, THERE SHOULD NOT BE OPEN DEALS IN THE TERMINA
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Experts
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
VR Black Box is a modern automatic trading expert developed by an experienced trader programmer. A powerful trading tool built on a proven trend-following market movement strategy. This robot has gone through a long path of development and improvement, regularly updating and adapting to changing market conditions. Over years of operation on real trading accounts, it has proven itself as a reliable assistant for both beginners and experienced traders. Set files, demo versions of the product, inst
Space Grid
Michele Massa
5 (2)
Experts
Space Grid is a fully automated Expert Advisor. Space Grid was developed and tested specially on  eur/usd  on a  5 minute timeframe . The backtest was performed with  99.90% quality data and shows excellent results. Tested with multiple spread levels, long swap and short swap included. It is essential to do the every tick backtest. Recommendations Symbol : EUR/USD Timeframe : 5 minute. Parameters comment :  comment of the order. magic_number :  unique number for each chart start_lot :  number o
SpeedScalp EA
Vernkham Sorsavanh
Experts
EA is specifically designed for trading gold (XAUUSD) on the 1-minute (M1) chart. Perfect for traders who demand speed, precision, and smart risk control in their scalping strategies. Recommended Settings • Symbol: XAUUSD • Timeframe: M1 Important Notice Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results. It is essential to test any EA on a demo account or with a small live position before committing larger capital. Market conditions may vary, and proper risk manage
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Experts
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The   BELLA EA   is a fully automated trading system designed to capture   price breakouts   at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a   built-in trailing stop   and   partial profit closure   logic, the EA helps secure gains whi
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experts
Phoenix Trend MT4 – Trend-Following ATR Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 is an automated trend-following grid and DCA (dollar-cost averaging) Expert Advisor for MetaTrader 4. It combines a higher-timeframe moving average trend filter with an ATR-based dynamic grid and basket take-profit logic. The EA is intended for traders who already understand the benefits and risks of grid / DCA trading and who accept floating drawdown as part of the strategy. Phoenix Trend MT4 does not promise co
Cosmos Dance EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Cosmos Dance EA – A Dynamic Bollinger Bands-Based Expert Advisor Overview Cosmos Dance EA is a powerful and customizable trading tool designed for traders looking to capitalize on market volatility. This EA utilizes Bollinger Ba
Dream Chaser
Roman Lomaev
Experts
Dream Chaser: Expert Advisor for MetaTrader 4 Dream Chaser   is a powerful and multifunctional Expert Advisor that combines market volatility analysis with a grid trading strategy. It is designed for automatic entry point search and position management, equipped with a convenient visual interface for manual control. Key Features Hybrid Strategy:   Uses analysis of candle sizes for the initial entry and a grid method for averaging. Visual Control Panel:   Includes an information display and
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
Sense Pro
Eduard Serousov
Experts
Sense Pro   - a highly customizable Expert Advisor for MetaTrader terminals that uses a grid trading algorithm. It works simultaneously in 2 directions: along the trend and against the trend. Trading in the direction of the trend works on the principle of closing profitable positions using Take Profit or Trailing Stop (configurable in the settings). Trading in the direction against the trend works by opening averaging orders to close losing positions at a profit. The EA has a wide range of se
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Trend Sniping
Ke Xiu
Experts
The Trend Sniping is  a home made medium-term trading strategy  and good for  strategy diversification  and  earning huge profits per trade . Before purchasing the strategy, you are recommended to browse the characters of this strategy below: 1. This strategy is built for trend hunting seekers. The default parameters is for  1 hour chart AUDUSD only .   2. It comes with both  appropriate  range of taking profits  and  appropriate  range of stopping loss  default settings. 3. Smooth back-testin
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
esko EA –  Low-Risk Trading System Jesko is a special Expert Advisor built on a proven strategy that has been tested and optimized for years. It has been live-tested on real accounts and has consistently shown profitable and low-risk performance . Now we decided to make it available to the public. Signal live    Four months of a live account Easy to install Works on any broker (ECN recommended) Minimum deposit: $100 24/7 support 5 min or 1 min: Gold  For backtesting: Make sure INCORRECT does not
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Experts
Trend Ai EA is designed to work with the Trend Ai indicator which will do its own market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts and will take over all the signals of the indicator in full auto!  The EA contains a number of external parameters that are fully adjustable and allows the trader to customize the expert according to his choice.  Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Con
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Only 1/5 copies left at this price ---> Next price 250$ //  MT5 Version Gold King AI was created using TensorTrade, an open-source Python framework designed specifically for building, training, evaluating, and deploying robust trading algorithms using reinforcement learning. The algorithm operates during the New York trading session. After analysing the market for a couple of hours to identify areas of interest, it places pending orders that are executed when the price reaches them. This quickl
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED  MULTI SCALPING EA  - is fully automatic multi-pair trading system -   very safe with steady growth . This profitable  scalping   EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 70-100 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: Additional spread settings. Adjustable Volatility
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets Live Signal: Click Here The EA is introduced at an early-stage price. The price will increase with every few sales and will never be reduced. Early buyers receive the best available price. What You Need to Do to Succeed with KT Gold Drift EA? Patience. Discipline. Time. KT Gold Drift EA is based on a real-world trading approach used by professional traders and private fund managers. Its strength is not in short-term excitement, but in long-term consistency. This EA is designed to be t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – Trend & Momentum Expert Advisor for MT4 Default settings are configured to backtest EA on M15 timeframe with Open Price method from 2024 year till today. Correct settings for other timeframes you will find in comments section. Bazooka EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed to trade directional market moves using trend confirmation and momentum filtering . The EA focuses on controlled entries and disciplined exits, avoiding excessive trade frequency and hi
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 Signal live >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clic k This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Axis Trend Grid EA
Yeoh Kian Hui
5 (1)
Experts
Live Account Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2352008 $59 LIMITED  OFFER  UNTIL 16TH JANUARY 2026 !!!  (Next Price: $69 / Final Price: $299) The Strategy Axis Trend Grid Strategy  is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for high-precision trend-following on volatile instruments like XAUUSD (Gold) and NAS100 (Nasdaq) . The system uses a unique "Ladder Entry" mechanism that capitalizes on market momentum by placing pending orders at calculated price levels. The EA identifies the
Capybara
Sergey Kasirenko
4.64 (53)
Experts
Capybara EA is an advanced automated trend following system based on the Hama indicator.  If the market turns bearish and the indicator turns red the EA will sell, if the market turns bullish and the indicator turns blue the EA will buy.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  All major pairs like eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd and also minor pairs like audcad; nzdcad;
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: Contact me after purchase to receive the manual and configuration files. Price: The price increases according to the number of licenses sold. Available copies: 3 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. Golden Scalper PRO was developed precisely to integrate these pillars into a robust and sophisticate
More from author
Super Trend Ind
Alexander Chertnik
4.73 (41)
Indicators
Super Trend Indicator uses two moving averages for calculating the trend direction.  Combination with other market signals and analysis is necessary and provides more stable results. Indicator can be easily customized by the user including change of colors, with and arrow sizes. FREE   Super Trend Expert Advisor >  https://www.mql5.com/en/market/product/81160?source=Site +Profile+Seller
FREE
CPIndicator
Alexander Chertnik
4 (6)
Indicators
Candlestick Patterns Indicator.  NEW!  FREE Candlestick Patterns Expert Advisor >  https://www.mql5.com/en/market/product/105634?source=Site +Profile The Indicator draws colored candlestick patterns, their description and future levels of Stop Loss / Take Profit. Combined with other market analysis, can greatly improve trading results. Indicator can be highly customized by the user including change of colors, fonts, levels, candle sizes etc... developed, tested and optimized on " VantageMark
FREE
RSI Extreme Zone
Alexander Chertnik
4.4 (5)
Indicators
The indicator highlights the value in "over Sold" and "over Bought" zones. in addition, arrow indicates the return of the value from the extreme zone. Indicator can be easily customized by the user including change of colors, with, levels and arrows. Combination with other market signals and analysis is necessary and provides more stable results. Alert is also available for user.
FREE
EngulfingPatternEA
Alexander Chertnik
4.67 (6)
Experts
Expert Advisor trading especially engulfing pattern with a pullback candle.  minimum account 100 $. stable results on EURGBP 5Min since 2012. settings for optimization: maxSpread = maximum spread allowed for trading trailStop = distance of trailing stop profitTrailStop = profit for trail stop activation lotControl = lot control and its multiplication  candleSize = relative size of the engulfing candle peak_candle_back =  highest or lowest of engulfing candle developed, tested and optimized  
FREE
Rsi Macd EA
Alexander Chertnik
4.25 (4)
Experts
Rsi Macd Expert Advisor uses combined signal from 2 indicators (Rsi / Macd). Minimum trading account 500. best pairs: GBPCAD / EURUSD / CADJPY / USDCHF / GBPUSD / GBPJPY / USDJPY best timeframe: 1H Setting can be define by the user: rsi levels / rsi period / macd period / risk / there are no stop loss or take profit and the expert closes orders by the indicator signal. developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
MA Cloud mt4
Alexander Chertnik
4 (2)
Indicators
Moving Average Cloud draws 4 MAs on chart simultaneously in histogram style. Indicator uses 4 MAs: slow sma & ema 200 and fast sma & ema 50. the range between 2 slows MAs and Fasts, represented by histograms on the MAs boundaries - creating kind of "cloud" that can be traded by all kind of MA strategies like support & resistance or other... Change of color of the same histogram points to momentum changing. Combined with other market analysis, can greatly improve trading results.
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indicators
SR is a support and resistance indicator, it shows major highs and lows by different colors. The color of a level is changing if the last high or low are touching it. After the closing of a bar above or below level, it will delete it. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *This indicator signal is not perfect and have to be used with other market analysis and confirmations.
FREE
Engulfing Pattern Pro version
Alexander Chertnik
4.33 (3)
Experts
Designed especially for GBPUSD 30m market. Minimum trading account 1000 $.  The EA trading engulfing candle formations combined with adx indicator. There are 3 main methods of orders placement and management, all three methods are profitable with different results for user to chose. tested on a specific market and timeframe  but can operate on other markets ass well. developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform.
FREE
MAstochEA
Alexander Chertnik
4.67 (3)
Experts
Expert Advisor trading Moving Average and Stochastic strategy combined orders management. The EA uses Grid and Martingale .  Default setting for USDCAD 15m / USDCHF 15m / GBPJPY 5m. Strategy working since 2010. Preferred trading account 10000 $. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization are valid.      User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only) developed, tested and optimized   on "   V
FREE
TDR gbpusd 1h
Alexander Chertnik
4.33 (3)
Experts
TDR gbpusd is an Expert Advisor designed to trade on gbpusd and other forex currencies. Best time frame: 1h. Minimum trading account 3000. This EA trading both direction of a market at the same time and opens multiple positions. This EA have 2 main modes:  safe mode(MaximumRisk=0.01) extreme mode(MaximumRisk=0.02) for 5000$ account. setting can be modify by user:  MaximumRisk / ProfitFactorMain / ProfitFactorPower this EA operates only once per bar closing, fast methods of optimization are vali
FREE
Circuit EA
Alexander Chertnik
Experts
Circuit Expert Advisor.  EA uses arbitrage system of entering both direction of the market. In addition EA has built in Filter Engine for triggering the trades. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. No Grid,  No Martingale,  Works with high spread. This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization are valid.  User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only) developed, tested and optimized   on "   Vantag
FREE
ATR parabolic
Alexander Chertnik
4.33 (3)
Experts
This EA trades the forex markets by a specific combination of ATR and parabolic SAR indicator signals and transaction management. the EA has stop loss and take profit. minimum trading account 500. default settings for GBPUSD 1h.  settings for optimization: ATRperiod lot sarStep sarMaximum tpFactor slFactor this EA(){      operates once per bar;      fast methods of optimization are valid(){      user can optimize by model (control point); || (open prices only); }} developed, tested and optimi
FREE
Loop Pattern EA
Alexander Chertnik
5 (1)
Experts
Loop Pattern EA is an automatic long term strategy trader. Minimum trading account 10,000. Best performance on GBPUSD 1h. This EA calculates amount of candles back controllable by the user and applies certain function:     if   (calculate_Green_Body()>calculate_Red_Body() &&       calculate_Green_High()<calculate_Red_Low() && newcandle())      {  buy(); } ...           There are no stoploss or takeprofit and the trades closes then the opposite signal arrives. this EA operates only once per bar
FREE
Bands Plus
Alexander Chertnik
4.46 (13)
Experts
Designed mainly for  USDCAD 1H market. Minimum trading account 100 $. Expert advisor operates by unique   Bands strategy and transaction algorithm. settings: minBalance - minimum account balance for trading maxSpread - maximum allowed spread for trading  maxLoss - maximum loss for stop trading lotControl - lot control and auto lot activation bandsPeriod - indicator period tradeProfit - profit for exit USEtradeRange - if true, will operate with range between trades tradeRange - range distance
FREE
MACD Divergence Lite
Alexander Chertnik
3 (3)
Experts
This EA trading by a combination of specific MACD Divergence pattern and indicators signals. Designed to work on EURUSD 1H market. Minimum trading deposit   100 $ .  All trades have fixed   Stop Loss   and   Take Profit . No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization are valid.      User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only) developed and tested from 2005 to   release
FREE
MaEurUsd EA
Alexander Chertnik
4.5 (4)
Experts
This Expert Advisor destined for trading especially EURUSD 1h pair. Minimum trading account 300. The EA uses 2 moving averages for entering the market. There are no Take Profit of Stop Loss, the orders are closed then the serten group of trades are in profit. Settings for optimization can be modify by the user: trade distance / lot / profit / fast ma period / slow ma period developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
ATR Bands
Alexander Chertnik
Experts
Expert Advisor uses 2 ATR indicators and Bands for Enter trades. the trades will be closed after interaction with second Band indicator.  tested and optimized from 2010 on IFCMarkets. default settings for GBPCAD 15m chart. best performance on ranging markets. can be optimize for trading more symbols and timeframes. EA uses  grid   and   method. trading deposit:   1000 and higher. This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization are valid.     
FREE
MTF Trader
Alexander Chertnik
Experts
MTF Trader   EA uses several Bollinger Bands indicators for filtering and MAs for trigger. Symbol: GBPCAD. Timeframe: 1H. Deposit: 300 and higher. All trades covered by fixed   Stop Loss   and   Take Profit . No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization are valid.      User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only) developed, tested and optimized from 2010 to   release d
FREE
RSI Bands Expert mt4
Alexander Chertnik
Experts
Expert Advisor uses Rsi and Bands indicators for generating signals and trades exit. Minimum trading deposit   500 $ . EA optimized to run on GOLD / EURUSD / GBPUSD / USDJPY / AUDNZD 1H charts (sets in the comments) can be also optimized to work on more charts and different timeframes. EA uses Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.    developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
HST Expert
Alexander Chertnik
Experts
Head and Shoulders Expert Advisor for mt4 please take into consideration: the EA trading a very specific H&S Pattern, number of trades is low. Minimum trading deposit   100 $ . Default settings for   EURUSD 1H  chart, can be optimize for more charts. Fixed SL/TP & Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.     developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
Indicator Multi Panel
Alexander Chertnik
Indicators
IMP The Panel presents a number of indicators in abbreviated form: 2 oscillators, 2 trend and 1 volume indicator. Location -  upper left corner. Indicators values and colors can be customized by the user. Combined with other market analysis, can greatly improve trading results. This Indicator is a suitable tool for beginners and professional traders as one. Metta Trader 4 Indicator Version _1.0
FREE
Visual Range Indicator
Alexander Chertnik
Indicators
"Visual Range - Spread Indicator".  This Indicator is an Essential Tool for Manual trading. it helps to avoid "off price" and "bad" entries caused by abnormally High spreads. ...................................................................................................................... At the Market Opening and News Reports - the Size of the Spread can go temporarily widely High. The Indicator shows the current Size of the Spread visually on the chart and its distance from the current pr
FREE
Rsi Pure Divergence
Alexander Chertnik
4.25 (8)
Experts
The EA trading Rsi Divergence strategy. EA uses Grid method. Minimum trading account for 1 pair :  100 $. Designated for trading all major forex pairs. Recommended timeframe : 4H / 1H / 30m / 15m developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   ", TGLColmex & IFCMarkets  platforms. user can run this EA on multiple charts simultaneously. user can use this EA as indicator only. notice: in the comment section there are settings sets for various charts and brokers. in any case, optimize
Range Monster
Alexander Chertnik
4 (1)
Experts
EA uses high or low range to define possible Market Correction ,  after that the trades will be open according to Divergence Signal .  EA does not uses conventional stop loss and take profit functions,  trades will be closed at the indicator signal. EA uses also Hidden Divergence for exit trades. default setting for GBPCAD also working on: EURUSD / EURCAD / EURAUD / GBPUSD / USDCHF / AUDNZD /  AUDUSD ("FXCM broker" sets in the comments ) timeframe: 1H developed,  tested and optimized on FXCM
Multi FIBO
Alexander Chertnik
Experts
Expert Advisor for  GBPUSD 1H . EA uses multiple Fibonacci Levels as support and resistance for entering the market. All trades covered by fixed Stop Loss and Take Profit . Minimum trading account: 300 $. Stop Loss & Take Profit are fixed and calculated by FIBO levels risk / reward ratio internal function. user has partial control of the function. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization a
Oscillator 4 Expert
Alexander Chertnik
Experts
Oscillator 4 Expert Advisor for GBPUSD 1H chart. EA using 4 oscillators for generating signal: Rsi, Stoch, Wpr, Cci. All trades covered by fixed   Stop Loss   and   Take Profit . Minimum trading deposit   100 $ . Symbol: GBPUSD  Timeframe: 1H No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       Fast methods of strategy testing and optimization are valid.      User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only) developed, tested an
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experts
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
Active Range EA
Alexander Chertnik
Experts
Active Range Expert Advisor.  Minimum trading account 200 $. chart: EURUSD 1H  EA does not use Stop Loss and Take Profit. Trades will open and close at indicator signal. There is no Optimization needed. developed, tested and optimized   on "TGL Colmex", "   VantageMarkets ", " IFCMarkets"  platforms. Important note: Always use the current and updated version of this product.
Filter:
No reviews
Reply to review