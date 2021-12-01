MA RSI Expert
- Experts
- Alexander Chertnik
- Version: 1.1
- Updated: 1 December 2021
- Activations: 20
Expert Advisor using 4 Moving Averages for generating enter signal and Rsi indicator for exit trades.
tested and optimized from 2010 on IFCMarkets.
default settings for EURUSD 15m chart.
in addition, several sets in comment section:
GBPUSD / USDJPY / AUDNZD / GBPCAD / AUDUSD / USDCAD / NZDUSD / EURJPY (15m)
AUDJPY / CADCHF (30m)
CADCHF / CHFJPY (1H)
the EA can be optimize for trading more symbols and timeframes.
if you run the EA on multiple charts - use different magics.
EA uses grid and martingale methods.
trading deposit: 500 and higher.
- This EA operates only once per bar opening.
- Fast methods of strategy testing and optimization are valid.
- User can test / optimize by model: (control point) / (open prices only).
- Works with high spreads.