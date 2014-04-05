UDWay

K线极点轨道UD

【input 参数】

InpMyMagic： 幻数
InpShowPanel： 是否展示面板
InpOneLot： 开单量1份[最大99.99](=0最小手，>0固定手，<0>=-1净亏比，<-1净余最小亏比)
InpAllLot： 总净单量,100%(=0最小手，>0固定手，<0>=-1净亏比，<-1净余最小亏比)
InpLotMaxMoney： 开单量计算的最大金额(=0不管，>0超过该值即限制为该值，<0超过整数值即限制为小数倍数)
InpLot1Dot1Money： 开单1手变化1点时金额变化值。(<=0自动计算(美元)，>0指定)
InpDotBig： 大间隔点值(>=0点值，<1三位数点差均，<0整均比)
InpDotSml： 小间隔点值(>=0点值，<1三位数点差均，<0整均比)
==========   UD   ==========
InpUDType： 类型(=0不开，=1常规，=4偏极，=6平台，=8慢跟，=10超前，=12跟随)
InpMinWidth： 上下轨宽度最小值(>=0点值，<1三位数点差均，<0整均比)
InpHTurnThr： 平台时(6)水平转折阀值
InpOffPerMaxThr： 偏极时(4)可改轨偏极比值
==========   综合   ==========
InpDirMainOp1： 主趋势操盘线1(0不设，1近零，2近轨比)
InpDirMainOp2： 主趋操盘线2(=0不设，>0偏极比，<1三位数点差均，<0整均比)
InpDMOp2SLC： 主趋操盘线2止损初价数(0~3，推荐1)
InpJGPerThr： 近轨比时所用偏极比阀值
InpJGPerBack： 近轨比时偏极比回撤脱控值
InpIsUseMoreTF： 是否使用多周期
==========   裸K   ==========
InpZtMa： 整体均值
InpStMa： 实体均值
InpDcMa： 点差均值
==========   EA   ==========
InpIndPeriodS： 多周期组合选择(0全，1少246，2再少，3继少，8M1H1，9仅M1)
InpIsCreatInd： 是否程序创建指标
InpMinTestMoney： 净值低于该值停止测试
InpMaxTestTime： 最大测试时间(秒)
InpIndStartK： 起始周期索引(0~max-1)
InpIndEndK： 结束周期索引(0~max-1)
InpEAType： EA类型

【panel 面板】
当参数“InpShowPanel”设置为“true”时开启面板
row1： 余额 净值 单K秒数 | 已用时比 服务器时间
row2： 多单 空单 多盈利单 空盈利单 多仓量 空仓量 净仓量
row3： 当前周期整均 最大周期整均 多周期数 最小仓量时可亏损点值 当前仓量可亏损点值 指定风险比内最大净仓量 1手变化1点时对应美元金额
row4~max： 开启多周期有效
周期 | 信号2转折(信号2指示) 信号1转折(信号1指示) | 偏比 | ②开点价点值(整均比) | ②反点值(整均比) | ②多级，②空级

【buffers and plots】

op1Buffer(①标记)： 1号信号
op1Color： 1号信号颜色
op1OpenFlag(①开仓)： 1号信号多空指示
op1OFTurn(①转折)： 1号信号多空转向值

op2Buffer(②标记)： 2号信号 也作为止损价格
op2Color： 2号信号颜色
op2OpenFlag(②开仓)： 2号信号多空指示
op2OFTurn(②转折)： 2号信号多空转向值
op2AuxSLDot(②反点值)： 2号信号止损基准点值
op2AuxOpenPrice(②开点价)：2号信号触发时的价格
op2AuxBLevel(②多级)： 2号信号连续看多时的级数
op2AuxSLevel(②空级)： 2号信号连续看空时的级数

upBuffer(UD上轨)： 上轨道价格
downBuffer(UD下轨)： 下轨道价格
upColor： 上轨道颜色
downColor： 下轨道颜色
upTurn(UD上轨转折)： 上轨道多空转向值
downTurn(UD下轨转折)： 下轨道多空转向值
udDir(UD方向)： 多空方向
upFloatPrice(UD上浮价)：上轨道阻力价格
downFloatPrice(UD下浮价)：下轨道支撑价格

upWaveDot(up浪距)： 上轨连续向上整浪的点值
upHighDiff(up前高)： 上轨本浪高点与前浪高点的差值
upLowDiff(up前低)： 上轨本浪低点与前浪低点的差值
upBackPerCurr(up回本比)：上轨本浪中当前回调百分比
upBackPerCurrMax(up回本比Max)： 上轨本浪中最大回调百分比
upBackPerLast(up回前比)： 上轨与前浪当前回调百分比
upBackPerLastMax(up回前比Max)： 上轨与前浪最大回调百分比
downWaveDot(dn浪距)： 下轨连续向上整浪的点值
downHighDiff(dn前高)： 下轨本浪高点与前浪高点的差值
downLowDiff(dn前低)： 下轨本浪低点与前浪低点的差值
downBackPerCurr(dn回本比)：下轨本浪中当前回调百分比
downBackPerCurrMax(dn回本比Max)：下轨本浪中最大回调百分比
downBackPerLast(dn回前比)：下轨与前浪当前回调百分比
downBackPerLastMax(dn回前比Max)：下轨与前浪最大回调百分比

upHCount(up水平数)： 上轨同向时平台数
upHorizontal0(up水平0)：上轨同向时平台数
upHorizontal1(up水平1)：上轨纯单个水平K数
upHorizontal2(up水平2)：上轨纯全水平K数
upReverse(up反价)： 上轨支撑阻力价格
upRevDot(up反点)： 上轨本平台回调点值
upBackPer(up回比)： 上轨本平台回调百分比
upBackPerMax(up回比MAX)：上轨本平台最大回调百分比
downHCount(dn水平数)： 下轨同向时平台数
downHorizontal0(dn水平0)：下轨同向时平台数
downHorizontal1(dn水平1)：下轨纯单个水平K数
downHorizontal2(dn水平2)：下轨纯全水平K数
downReverse(dn反价)： 下轨支撑阻力价格
downRevDot(dn反点)： 下轨本平台回调点值
downBackPer(dn回比)： 下轨本平台回调百分比
downBackPerMax(dn回比MAX)：下轨本平台最大回调百分比

udVWidth(竖宽)： 上下轨之间的点差
udOffPer(偏比)： 当前价格在当前宽度中点偏向百分比
udOffPerMax(偏上比)： 最高价格在前个宽度中点偏向百分比
udOffPerMin(偏下比)： 最低价格在前个宽度中点偏向百分比

useTimePer(已用时比)： 本K柱已消耗时间百分比

ztAllBuffer： 用于保存所有整体
ztDotBuffer(整体)： K柱高低价间的点差值
ztMaBuffer(整均)： 指定柱数内平均整体点差值
ztMaPer(整均比)： 当前K柱整体与均值之比

stAllBuffer： 用于保存所有实体
stDotBuffer(实体)： K柱开收价间的点差值
stMaBuffer(实均)： 指定柱数内平均实体点差值
stMaPer(实均比)： 当前K柱实体与均值之比

dcAllBuffer： 用于保存所有点差
dcBuffer(点差)： K柱买卖价间的点差值
dcMaBuffer(点差均)： 指定柱数内平均点差点差值
dcMaPer(点差均比)： 当前K柱点差与均值之比

iBuffer(索引)： 所有加载K柱中当前K柱所属索引
yyBuffer(阴阳)： 当前K柱是阴线还是阳线
syDotBuffer(上影)： 当前K柱上影线点值
xyDotBuffer(下影)： 当前K柱下影线点值

