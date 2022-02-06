Forex profesional

𝙞𝙣𝙫𝙚𝙨𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙮𝙥𝙚 𝙧𝙤𝙗𝙤𝙩

untuk strategi satu tembakan, BT tidak mewakili keuntungan apa pun. menggunakan multi-pasangan

𝙉𝙚𝙬 𝙪𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙖𝙫𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙦

Saya bangga meluncurkan perdagangan profesional FXXPRO, adalah sistem perdagangan yang sepenuhnya otomatis. Sistem ini menggunakan hukum dasar pasar Forex dalam perdagangan - harga kembali setelah pergerakan tajam ke segala arah. sistem yang andal dan teruji, jangan khawatir.

Sengaja saya tidak sertakan link video yang menarik, agar pembeli bisa mengujinya sendiri di strategy tester. Silakan tes dan bagikan hasilnya jika Anda puas...!!

tidak ada gambar yang menarik untuk ditampilkan, saya tidak akan membuang waktu untuk itu.

beli pada harga support dan jual pada harga resistance pada time frame yang dipilih.

EURUSD multi-pasangan. USDJPY. USDCHF. AUDUSD. USDCAD. atau pasangan mata uang dengan spread di bawah 30 poin.

seret EA ke beberapa grafik sekaligus

dapat secara otomatis menyesuaikan mode pasangan tunggal dalam kondisi tertentu.

lock draw down 20% atau lebih rendah di menu pengaturan

berjalan di atas saldo USD300.

Saldo yang disarankan = USD 3000

multi pair dengan spread di bawah 30 poin.

TF=H1.Lot=0,01

catatan; hanya untuk produk forex, bukan untuk emas, kripto, dan komoditas lainnya

EA tidak dapat menghasilkan yang sama pada penguji strategi MT4 dengan perdagangan nyata, karena logika EA menganalisis banyak pasangan di pasar secara bersamaan. Dengan berbagai pertimbangan, urutan jabatan akan diambil. Tentunya hasil trading real lebih maksimal dengan multi pair

panduan pengguna=

multipair bekerja pada bagan terlampir EA

Panduan Pengguna

https://heyzine.com/flip-book/79d90bfcca.html