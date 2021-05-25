Fxsys24TrendArrow

1. Стрелочный индикатор. 2. Для анализа использует несколько скользящих средних на разных таймфреймах и соотносит их с важными уровнями цены. 3. Не перерисовывает стрелку, т.к. использует для расчета фиксированное количество исторических данных. 4. Пример работы индикатора приведен на скриншотах. 5. Показывает отличные результаты на всех валютных парах на таймфрейме от H 1 и выше. 6. Не требует оптимизации.