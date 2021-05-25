Fxsys24TrendArrow
- Indicators
-
- Version: 4.0
- Updated: 25 May 2021
- Activations: 5
-
Трендовый стрелочный индикатор.
-
Для анализа использует несколько скользящих средних на разных таймфреймах и соотносит их с важными уровнями цены.
-
Не перерисовывает стрелку, т.к. использует для расчета фиксированное количество исторических данных.
-
Пример работы индикатора приведен на скриншотах.
-
Лучше работает на трендовых участках рынка и показывает подтвержденное изменение направления цены.
- Не требует оптимизации.