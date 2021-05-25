Fxsys24TrendArrow

  1. Трендовый стрелочный индикатор.

  2. Для анализа использует несколько скользящих средних на разных таймфреймах и соотносит их с важными уровнями цены.

  3. Не перерисовывает стрелку, т.к. использует для расчета фиксированное количество исторических данных.

  4. Пример работы индикатора приведен на скриншотах.

  5. Лучше работает на трендовых участках рынка и показывает подтвержденное изменение направления цены.

  6. Не требует оптимизации.


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