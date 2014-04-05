Signal RSI printa no gráfico os melhores momentos de entrada segundo o indicador RSI.



No gráfico aparecerá uma seta indicando o momento e a direção de entrada para a operação.

O encerramento da operação se dá ao atingir o lucro esperado ou o stop.

Se estiveres com uma operação aberta e aparecer outra seta de sentido inverso, inverta a mão e aproveite!

Amplamente testado em gráficos de mini índice e mini dólar, bem como ações e FIIs.



Gráficos recomendados: 5, 10, 15 min.