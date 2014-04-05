Sinal RSI

Signal RSI printa no gráfico os melhores momentos de entrada segundo o indicador RSI.

No gráfico aparecerá uma seta indicando o momento e a direção de entrada para a operação.

O encerramento da operação se dá ao atingir o lucro esperado ou o stop.

Se estiveres com uma operação aberta e aparecer outra seta de sentido inverso, inverta a mão e aproveite! 

Amplamente testado em gráficos de mini índice e mini dólar, bem como ações e FIIs.


Gráficos recomendados: 5, 10, 15 min.

Recommended products
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicators
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicators
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
5 (1)
Indicators
TrendFuze Pro Precision Manual Trading Dashboard for Clear, Confident Decisions Stop guessing the trend Stop reacting to conflicting indicators Trade with structure, confirmation, and clarity What Is TrendFuze Pro? TrendFuze Pro is a FREE manual trading dashboard for MT5 , designed to help traders make clearer and more confident decisions by combining: Higher-timeframe trend bias (HTF) Current-timeframe trend context (CTF) Momentum conditions Candle confirmation logic This tool does not
FREE
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicators
Time & Sales Tick Indicator for MetaTrader 5 This indicator displays real-time trading tick information on MetaTrader 5 charts. It presents price, tick volume, and time. Functionality Displays tick data, including price, volume, and time, in a panel on the chart. Groups ticks into user-defined intervals, with color-coded price movements (green for upward, red for downward). Allows panel positioning in any chart corner.
SMT Divergence Pro MT5
Suvashish Halder
Indicators
SMT (Smart Money Technique) Divergence refers to the price divergence between correlated assets or their relationship to inversely correlated assets.  By analyzing SMT Divergence, traders can gain insights into the market's institutional structure and identify whether smart money is accumulating or distributing assets.  Every price fluctuation should be confirmed by market symmetry, and any price asymmetry indicates an SMT Divergence, suggesting a potential trend reversal. MT4 Version -  https:/
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicators
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicators
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
Indicators
The Accumulation and Distribution indicator is a volume-based indicator that was essentially designed to measure underlying supply and demand. This is accomplished by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This is accomplished by plotting a cumulative total of the money flow volume for each period. This indicator can reveal divergences between volume flow and actual price to primarily affirm a current trend or to anticipate a future reve
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicators
CVD SmoothFlow Pro - Unlimited Volume Analysis for Any Asset! CVD SmoothFlow Pro is the ultimate solution for traders seeking precise and unlimited volume analysis. Utilizing Cumulative Volume Delta (CVD) with advanced noise filtering, the Pro Version provides the flexibility and precision needed to trade any financial asset. What does CVD SmoothFlow Pro offer? Clear Analysis : Filters out noise and highlights significant volume movements across any financial asset. ️ Precise Calculation
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicators
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Indicators
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
Market structure with Inducements and Sweeps
Minh Truong Pham
Indicators
The Market Structure with Inducements & Sweeps indicator is a unique take on Smart Money Concepts related market structure labels that aims to give traders a more precise interpretation considering various factors. Compared to traditional market structure scripts that include Change of Character (CHoCH) & Break of Structures (BOS) -- this script also includes the detection of Inducements (IDM) & Sweeps which are major components of determining other structures labeled on the chart. SMC & pri
Market Structure with Inducements and Sweeps NDH
Cao Minh Quang
Indicators
The Market Structure with Inducements & Sweeps indicator is a unique take on Smart Money Concepts related market structure labels that aims to give traders a more precise interpretation considering various factors. Compared to traditional market structure scripts that include Change of Character (CHoCH) & Break of Structures (BOS) -- this script also includes the detection of Inducements (IDM) & Sweeps which are major components of determining other structures labeled on the chart. SMC & price a
Percent Levels
Cinthia Regina De Moraes
Indicators
Indicador tipo 2mv frequência mostra os níveis percentuais no mercado financeiro que tendem a ser zonas realmente importantes para os traders. Observem que o preço segue um fluxo e uma frequência que se enquadram em canais percentuais de movimento,  tradicionalmente traçados por níveis Fibonacci. O indicador LevelsPercent traça linhas em pontos específicos de percentual configurados pelo usuário e "pode" anteceder possíveis níveis de SUPORTE e RESISTÊNCIA. A leitura do mercado e a identificação
Balance Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicators
The indicator measures the balance of aggression. The formula is as follows:   Aggression  = Purchase Volume - Sales Volume. Note : It is rec ommended to use the default configuration and VPS values. It does not work in Forex. Meet Our Products     Parameters : Numbers of days prior to the current one for calculation; Volume Divider e; Enables calculation of the current candle; Histogram Line style and; Size; Line Line style and; Size;  Follow us on our website to check the next news.
Volume Plus and VSA Signals for MT5
Huu Hai Ngo
5 (1)
Indicators
The Volume+ and VSA Signals indicator for MT5 is based on the Volume Spread Analysis (VSA) methodology to provide the signals. The signals are displayed at closing of bars on the main window or subwindow in the form of symbols. The symbols are not repainting.  The indicator produces a signal on an individual bar and this signal is not buy or sell signal. When a minor trend goes in the opposite direction of a major trend, there are sequences of major trend-following signals that give a higher pro
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The indicator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" for MT5 has been created to facilitate analysis at trade time. The HLC Bar was used by Richard Wyckoff and is currently widely used in "VSA" operations. Wyckoff found that using High, Low, and Close made the graph much cleaner and easier to analyze. The Indicator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" allows: # Change the bar width; # Leave the bar the same color; # And highlight the bar that opened and closed at the same price. Colors and width is easily modified in settings
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicators
VOLUMES DIRECTION MT5 Normally the volume indicator has a default color change when the current volume is higher than the previous one, it is important but not very useful. For this reason, this indicator was created that in addition to the normal volume, when the candle is bullish or bearish, it paints them a different color, by default is blue for bullish and red for bearish, but these colors can be customized to the Trader's taste . Don't forget to check out my other indicators that wil
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicators
Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown tower comes when prices move in opposite the direction of the current tower. Label that shows the percentage remaining for the next tower. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the towers, either real or tick volumes. Thus, the indicator works in any market, for example: stocks, futures, forex, commodities, etc. Allows you to set the required score for the tower exchange. Allows you to set the font size
Live Sentiment Indicator MT5
Giacomo Donati
Indicators
Sentiment Market Indicator: Real-Time Market Sentiment Display The Sentiment Market Indicator is a real-time MQL5 tool that displays current buy/sell sentiment directly on your MetaTrader 5 chart. Designed to support your technical analysis, it provides a visual representation of market positioning to help inform your decision-making process. Key Features Live Sentiment Display View real-time percentage breakdowns of buy vs. sell sentiment. Customizable Alerts Set specific thresholds for buy o
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indicators
The Donchian Time Sync Analyzer brings powerful multi-timeframe dimension to classic Donchian channel analysis, allowing traders to simultaneously monitor trend strength and potential reversal signals across five different chart periods. This advanced indicator calculates the highest highs and lowest lows across your selected timeframes, generating clear visual signals that help identify convergence of trend direction across multiple time horizons. By providing coordinated analysis from minute t
Pulse Flow
Bruno De Bonis
Indicators
Descubra o Pulse Flow, um indicador exclusivo desenvolvido para traders que buscam clareza visual e agilidade na leitura do mercado. Com uma abordagem inteligente e dinâmica, ele destaca zonas de transição de força e equilíbrio entre compradores e vendedores, revelando oportunidades com precisão. Ideal para quem opera fluxo, price action ou deseja uma leitura limpa, objetiva e poderosa, o Pulse Flow se adapta a qualquer ativo ou tempo gráfico. Simples de usar, difícil de ignorar
WAPV Weis Wave Chart MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount of pips
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicators
Accuracy M1 Scalper MT5 - High-Frequency Precision Signals Accuracy M1 Scalper is a high-performance indicator developed specifically for traders operating on lower timeframes (M1 and M5). In the scalping environment, every second counts; therefore, this algorithm has been optimized to offer ultra-fast visual execution without overloading your terminal's CPU. The indicator uses a mathematical model based on price momentum and adaptive volatility, identifying micro-trends before the explosive m
Updown v6
Guner Koca
Indicators
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The WAPV Price and Volume Indicator for MT5 is part of the ( Wyckoff Academy Wave Market ) and (Wyckoff Academy Price and Volume) toolset. The WAPV Price and Volume Indicator for MT5 was created to make it easy to visualize the volume movement on the chart in an intuitive way. With it you can observe the moments of peak volume and moments when the market has no professional interest Identify moments when the market is moving by inertia and not by movement of "smart money". It consists of 4 color
Mean Volume indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicators
Mean Volume Most indicators are based on price analysis. This indicator is based on volume. Volume is overlooked piece of information in most trading systems. And this is a big mistake since volume gives important information about market participants. Mean Volume is an indicator that can be used to spot when volume is above average. It usually means that institutional traders are active. Peak in volume can be used to confirm an entry since increased volume can sustain the move in one or anot
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicators
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicators
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicators
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicators
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
More from author
Bollinger Bands Scalping
Gabriel Delucis Maciel
Experts
Robot de scalpings curtos em simbolos de alta volatilidade. Amplamente testado no Mini índice no tempo M1. Resultados consistentes e expressivos em curto período de tempo. Configurações recomendadas para o mini índice já estão nos parâmetros de entrada dos sistema. Não recomendada a utilização em tempos gráficos maiores. Mais informações dos resultados do sistema no tester, encontram-se nas imagens.
Filter:
No reviews
Reply to review