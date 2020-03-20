NostradamusNew

1

NostradamusMT4 - мощный индикатор из набора профессионального трейдера. В основе индикатора лежит авторский метод Андрея Спиридонова расчета цены (ESTIMATED PRICE) для текущей цены свечи. Данный индикатор является самостоятельной торговой системой. Индикатор подходит для работы на классическом рынке и рынке бинарных опционов.

Преимущества

  • Индикатор не перерисовывается;
  • Работает на любых временных интервалах;
  • Работает с любыми торговыми инструментами;
  • Отлично подходит для скальпинга и торговли бинарными опционами.

Параметры

  • Color - цвет линии ESTIMATED PRICE FUTURE.

Порядок работы с индикатором

Индикатор формирует расчетную цену ESTIMATED PRICE (по умолчанию красного цвета) при появлении новой свечи - это главная линия является ориентиром для трейдера, поэтому важно совершать все действия по открытию торговых позиций сразу при появлении новой свечи. Формируется также линия ESTIMATED PRICE FUTURE (по умолчанию она желтого цвета) - пока формируется свеча, цена этой линии имеет переменное значение и постоянно меняется в зависимости от рыночной ситуации, по закрытию текущей свечи она превратится в основную линию ESTIMATED PRICE.

Линия ESTIMATED PRICE FUTURE введена для большей наглядности, ориентируясь на нее трейдер может оценить, в каком месте будет сформирована основная линия ESTIMATED PRICE при открытии новой свечи.

1970282 2024.07.31 08:33 
 

سلام وقت بخیر لطفا آموزش نحوه کار رو همبفرمائید

Reply to review