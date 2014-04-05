DSeize


DSeize - это индикатор для совершения покупки/продажи в MetaTrader 5.

  • Простой и понятный индикатор, показывающий точки входа в рынок.
  • Прекрасно подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров.
  • Рекомендуемый таймфрейм H1.
  • Рекомендуемые валютные пары: Мультивалютный.
  • Работает как на 4-х, так и на 5-и значных котировках.
  • Сигналы индикатора не перерисовываются.

Особенности

  • Вход совершается при закрытии часовой свечи и появлении индикатора.
  • Сигналы не перерисовываются.
  • Сигналы индикатора появляются редко, но с высокой точностью.
  • Индикатор рассчитан для среднесрочной торговли.
  • Рекомендуется использовать как дополнительный инструмент в вашей торговой системе.


