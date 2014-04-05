DSeize
DSeize - это индикатор для совершения покупки/продажи в MetaTrader 5.
- Простой и понятный индикатор, показывающий точки входа в рынок.
- Прекрасно подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров.
- Рекомендуемый таймфрейм H1.
- Рекомендуемые валютные пары: Мультивалютный.
- Работает как на 4-х, так и на 5-и значных котировках.
- Сигналы индикатора не перерисовываются.
Особенности
- Вход совершается при закрытии часовой свечи и появлении индикатора.
- Сигналы не перерисовываются.
- Сигналы индикатора появляются редко, но с высокой точностью.
- Индикатор рассчитан для среднесрочной торговли.
- Рекомендуется использовать как дополнительный инструмент в вашей торговой системе.
