Dual Super Trend Channel - Индикатор канала, целью которого является нахождение правильных уровней поддержки и сопротивления. За основу при разработке индикатора брались положения Теории Ганна. Прекрасно подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Рекомендуемый таймфрейм - H1, H4, D1. Рекомендуемые валютные пары: Мультивалютный. Работает как на 4-х, так и на 5-и значных котировках.