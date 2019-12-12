RSI Good luck

RSI Good Luck 

buy and sell  EURUSDm Spread 10, USDJPYm Spread 11, XAUUSDm Spread 26 , GBPUSDm Spread15 , AUDUSDm Spread 17  , NZDUSDm Spread20 , USDCADm Spread 22 , USDCHFm Spread 15 , EURJPYm , EURGBPm , GBPJPYm

RSI 70% and 30% Run Timeframes M5 , M15 , M30 , H1 , H4 , D1

open 0.01 lot

Balance $100

version 1.00  12 Dec 2019

TP 200 point or 20 pips 

SL 450 point or 45 pips 

version 2 xx Dec 2019 (you chage)

TP 450 point or 45 pips

SL 200 point or 20 pips 

**************************************************************Backtest ***************************************************

cannot run ea holiday -sat-sun spread +60 test error (close market forex)

test ea mon-fri ok 100% (open market forex)

MT4 
Open Stardard https://www.exness.com/a/73208





Recommended products
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicators
Basic Theme Builder: Simplify Your Chart Customization Transform your trading experience with the   Basic Theme Builder   indicator, a versatile tool designed to streamline the customization of your chart's appearance on MetaTrader 4. This intuitive indicator offers a user-friendly panel that enables you to effortlessly switch between various themes and color schemes, enhancing both the visual appeal and functionality of your trading environment.  Free MT5 version The   Basic Theme Builder   in
FREE
ForexGumpOopster
Andrey Kozak
Indicators
ForexGumpOopster - this indicator was developed to determine the trend direction and price pivot points on the H1, H4, D1 timeframes. The default settings are for the GBPUSD currency pair. For the EURUSD currency pair, the time frame H1, H4, D1 is recommended in the indicator settings to change the parameter "smooth = 5". This indicator is well suited for traders who trade on the scalping system. The arrows on the screen indicate the points of price reversal, and the lines indicate the directio
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Spread Tracker
Semion Tremsin
Indicators
The indicator for presenting current spread in real time. It is a very simple still useful indicator for manual trading and market analysis. The indicator shows current spread (in 4-digit format) for the selected instrument. You can specify the place on the chart where indicator shall print the output as well as output color. Please contact the author if any changes are required.
MerkaStudent
Merkabot
Experts
MerkaStudent is a basic version of an expert advisor that allows us to understand part of the behavior of a chart in historical time. It uses some basic parameters in trading, which allows us to understand mathematically how a chart moves and thus know what is our mathematical expectation in the historical period analyzed. Starting from a mathematical logic, we can create a strategy to evaluate its results.
FREE
Ind4 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Indicators
INFOPad is an information panel that creates information on the selected currency pair in the MetaTrader 4 terminal. There are 5 functions of this indicator: Shows the main and main information on the selected symbol: Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commission prices; Shows the future targets of SL target and TP Target (The number of points of the established stop loss and take profit, the dollar amount); It shows the profit received for the periods: Today, Week, Month, Year, Tot
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
EA Liuk Trend Limited
Maulana Dihaan Tadiska
2 (1)
Experts
This is the free version of EA LIUK TREND. The different is only this is limited use only, maximum 100 trades. But not limited for back test purpose. Lot will be only 0.01. For more detail in original version, please visit :  https://www.mql5.com/en/market/product/86874 EA LIUK TREND The best way to get profit in trading is to follow the Market trend. Good money management is important too to keep your investment save, by minimizing the Draw Down. With this EA LIUK TREND, you will be able to co
FREE
ITM Breach GBPUSD
Shuang Zhang
Experts
ITM Breach   ITM Breach 作为一款突破类型的交易策略他有很好的稳定性，适用于所用的货币兑 但是我还是重点推荐只挂GBPUSD这一个货币，当然我们也会发现在EURUSD USDJPY 等货币也会出现不错的效果 ITM Breach 不属于超短线头皮，在交易中你会发现它的盈利通常都会在200-500点可能甚至更多 ITM Breach会自动根据动能力度来调整开仓手数以及止损距离 运行周期  1 H  推荐使用 ECN账户类型 如  Exness ，Tickmill 等延迟滑点较小的平台 如果你想拥有Exness的0点差的账户可以点击此处获取开户链接 参数说明  •.TradingLot=0.2;                            //动态仓位调整----自动判断行情力度来决定开仓的大小 2.WeightedStopLoss=360;                 //动态止损距离----自动判断止损点数 3.AllowedMaxSpread=50;                  //点差控制       ----平台点差超过设定值停止开仓
EA Experimental Neurobot Trade MT4
Ruslan Pishun
Experts
The initial price is 50 USD, the future price is 150 USD EA Experimental Neurobot Trade   -  is an innovative Forex advisor created by a group of professional traders. All trading systems developed by a group of traders, such as this one, are characterized by stable profits and low drawdown. This Forex trading robot uses a trend/scalping/neural network strategy with technical indicators. It is equipped with a Neuro Filter, which does not allow the trading robot to make transactions if the orde
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Asterysc SL TP Values Info
Neriax Group, S.L.
Indicators
Asterysc SL & TP Values Info, is an indicator which will allow you to see on the chart in a visual way the potential profit/loss you could have if your trade touches TP or SL. It will also allow you to see the total accumulated TP/SL of all open trades in a very simple way on each chart. You will also be able to quickly visualize the current Drawdown of your account. *The indicator is customizable, so you can change the colors, size and fonts of each section.
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku for MT4. Ichimoku indicator is   one of the most powerful trend indicators . H TF means -   H igher TimeFrame. This indicator is excellent for Trend Traders as well as combination with Price Action entries. HTF Ichimoku  Indicator allows you to attach Ichimoku from higher timeframe to your current chart. Up trend   - red line above blue one (and both lines are above cloud) /  Down trend   - red line below blue one  (and both lines are below cloud). Open BUY o
BreakEven Line
Chantal Sala
Indicators
BreakEven Line is a very useful and easy to use indicator. In case of multiple positions opened on the same instrument, the indicator shows the breakeven point where it is possible to close the positions. Its graphic simplicity makes it an unobtrusive and customizable tool. You can enable/disable a line on a chart, so you can make the indicator invisible. Inputs Show cumulative BE (line on/off) Breakeven line color (to change the line color) Breakeven line style Breakeven line width Show short B
Fair Value Gap FVG MT4
George Njau Ngugi
Indicators
A fair value gap (FVG) is a temporary price gap that occurs when the price of a stock or security is out of line with its fair value.   This gap is often caused by an imbalance between buyers and sellers. How it works Price imbalance When there is an imbalance between buyers and sellers, the price of a security can move too quickly. Price gap This creates an unadjusted area on the price chart, known as the fair value gap Price correction The price is often drawn back to the fair value gap, as i
Twins
Iurii Tokman
Indicators
Twins   Oscillator based on the Stochastic indicator. The upper readings of the indicator can be used as buy signals, the lower readings of the indicator can be used as readings for sell signals. Settings: Kperiod - period (number of bars) for calculating the% K line. Dperiod - averaging period for calculating the% D line. slowing - slowing down. method - averaging method (simple, exponential, smoothed, linearly weighted). price - price for calculation (0 - Low / High, 1 - Open / Close). Coeffic
Scalper Strike
Yaroslav Varankin
Indicators
works great with the trend, ideal for traders who trade using the scalping system. This is a pointer indicator. how to make deals. when the blue one appears, you need to open a trade to increase by 1 candle if the timeframe is m1 then for 1 minute, etc. if a red dot appears, you should make a deal to reduce it by 1 candle. Indicator signals appear along with a new candle; the working candle is the one on which the signal is located.
Singal Engulfing Candle
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
Indicador: Engulfing Candle Strategy  El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo. ¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es sign
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicators
The Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 is a free add on and a great asset for your Matrix Arrow Indicator MT4 . It shows the current Matrix Arrow Indicator MT4 signal for 5 user customized timeframes and for 16 modifiable symbols/instruments in total. The user has the option to enable/disable any of the 10 standard indicators, that the Matrix Arrow Indicator MT4 consists of. All of the 10 standard indicators attributes are also adjustable, as in the Matrix Arrow Indicator MT4 . The
FREE
Analytical cover MT4
Nadiya Mirosh
Indicators
The Analytical cover trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Analytical cover indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Analytical cover trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets
Risk Managed Aroon and Moving Average Cross
Ian Anthony Kuzmik
Experts
A basic strategy with advanced risk management. This expert advisor employs a simple trading strategy with a focus on dynamic risk management. Values that determine trade conditions and risk management are all customizable.  The trading strategy is based off of Moving Average and Aroon trend indicators. When the short moving average is above the long moving average, and the aroon up line is above the aroon down line, the trade condition is satisfied, and the advisor will go long unless it alread
Forex 3d
Andrey Kozak
Indicators
Forex 3D is a ready trading system for scalping on any currency pair. Recommended timeframe M5. The average number of transactions that we can open every day is from 5 to 15. This trading system is suitable for trading on all currency pairs, including gold and silver. Forex 3D is a very simple trading system suitable for forex beginners. It does not require additional market analysis using other trading instruments. We can focus exclusively on the technical analysis of this indicator and open o
Currency Strength Multimeter
Sameer Shariff
4.57 (7)
Indicators
VIEW THE CURRENCY STRENGTH AND PAIR STRENGTH FOR "X" BARS IN A GIVEN TIMEFRAME. The Currency Strength Multimeter indicator shows the strength, direction and rank of each of the following currencies: AUD CAD CHF EUR GBP JPY NZD USD Furthermore, it also shows the strength, direction and rank of each of the following currency pairs: AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
FREE
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experts
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Virtual equity indicator for multiple symbols
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким символам одновременно. Для каждого символа задается направление ( Buy/Sell ) и размер позиции. В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия позиции.   На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.  После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции, передвигая эти линии.   Дату закр
SpreadChartOscillator
Sergii Krasnyi
Indicators
SpreadChartOscillator is an indicator that displays the spread line of a symbol in the subwindow of the oscillator. In the parameters it is possible to specify another symbol from which the spread line will be broadcast. If the "Symbol" parameter is left empty, the spread line will be displayed from the current symbol on which the indicator is set. This tool is ideal for traders who want to see the spread dynamics in the oscillator format and use it to protect themselves from entering the market
FREE
RoboFxtr4SupRes
Mehmet Alkan
Experts
Strateji-1=>TRUE(Support&Resistance) Strateji-2=>FALSE Alt da ki destek & direnç indikatörünü indirerek grafik üzerine ekleyelim.  Bunu yapmaz iseniz EA çalışmaz. Indicator(true/false=>TRUE) TestIndicator(true/false=>TRUE) STOPLOSS= 0  TAKEPROFİT=0  TRAİLLİNGSTOP=TRUE shved_supply_and_demand.EX4  => DİKKAT!!! => KESİNLİKLE İNDİKATOR GRAFİK EKLENMELİDİR. Kendine özel Strateji ile İndikatörlerden sinyal alarak çalışmaktadır. Destek ve Direnç seviyelerinde işleme girer. İstenirse Dirençte BUY vey
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
esko EA –  Low-Risk Trading System Jesko is a special Expert Advisor built on a proven strategy that has been tested and optimized for years. It has been live-tested on real accounts and has consistently shown profitable and low-risk performance . Now we decided to make it available to the public. Signal live    Four months of a live account Easy to install Works on any broker (ECN recommended) Minimum deposit: $100 24/7 support 5 min or 1 min: Gold  For backtesting: Make sure INCORRECT does not
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Experts
Trend Ai EA is designed to work with the Trend Ai indicator which will do its own market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts and will take over all the signals of the indicator in full auto!  The EA contains a number of external parameters that are fully adjustable and allows the trader to customize the expert according to his choice.  Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Con
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Only 1/5 copies left at this price ---> Next price 250$ //  MT5 Version Gold King AI was created using TensorTrade, an open-source Python framework designed specifically for building, training, evaluating, and deploying robust trading algorithms using reinforcement learning. The algorithm operates during the New York trading session. After analysing the market for a couple of hours to identify areas of interest, it places pending orders that are executed when the price reaches them. This quickl
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED  MULTI SCALPING EA  - is fully automatic multi-pair trading system -   very safe with steady growth . This profitable  scalping   EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 70-100 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: Additional spread settings. Adjustable Volatility
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets Live Signal: Click Here The EA is introduced at an early-stage price. The price will increase with every few sales and will never be reduced. Early buyers receive the best available price. What You Need to Do to Succeed with KT Gold Drift EA? Patience. Discipline. Time. KT Gold Drift EA is based on a real-world trading approach used by professional traders and private fund managers. Its strength is not in short-term excitement, but in long-term consistency. This EA is designed to be t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – Trend & Momentum Expert Advisor for MT4 Default settings are configured to backtest EA on M15 timeframe with Open Price method from 2024 year till today. Correct settings for other timeframes you will find in comments section. Bazooka EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed to trade directional market moves using trend confirmation and momentum filtering . The EA focuses on controlled entries and disciplined exits, avoiding excessive trade frequency and hi
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 Signal live >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clic k This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Axis Trend Grid EA
Yeoh Kian Hui
5 (1)
Experts
Live Account Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2352008 $59 LIMITED  OFFER  UNTIL 16TH JANUARY 2026 !!!  (Next Price: $69 / Final Price: $299) The Strategy Axis Trend Grid Strategy  is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for high-precision trend-following on volatile instruments like XAUUSD (Gold) and NAS100 (Nasdaq) . The system uses a unique "Ladder Entry" mechanism that capitalizes on market momentum by placing pending orders at calculated price levels. The EA identifies the
Capybara
Sergey Kasirenko
4.64 (53)
Experts
Capybara EA is an advanced automated trend following system based on the Hama indicator.  If the market turns bearish and the indicator turns red the EA will sell, if the market turns bullish and the indicator turns blue the EA will buy.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  All major pairs like eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd and also minor pairs like audcad; nzdcad;
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: Contact me after purchase to receive the manual and configuration files. Price: The price increases according to the number of licenses sold. Available copies: 3 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. Golden Scalper PRO was developed precisely to integrate these pillars into a robust and sophisticate
More from author
MAshortCrossMAlong
Sorapol Thanavikasit
Experts
MAshortCrossMAlong Leverage 1:200 , $500 , lot 0.01 EURUSD , USDCHF , Time H1 MA 5-10 , 10-20 , 20-50 , 50-100 , 50-200 Open Exness Standard , Pro  https://one.exness.link/a/73208 "MT4 Exness Standard or Pro" "EURUSD USDCHF Period H1" "MA=Moving Average" "Short Cross > Long = Buy" "Short Cross < Long = Sell" "Start 24 June 2021" "web site www.junjao.com/board "
RSI30Buy70Sell
Sorapol Thanavikasit
Experts
RSI 30 Buy 70 Sell  RSI 14 Trading  EURUSD , USDJPY Run 1M-1D Open MT4 Standard https://www.exness.com/a/73208 B $100 Open 0.01 lot B $1,000 Open 0.10 lot B $10,000 Open 1 lot ลูกค้าที่สมัครผ่านลิงค์ตัวแทนผม ใช้งานฟรี แจ้ง ID exness มาที่ jun_jao2000@hotmail.com หรือ Line : junjaocom ลูกค้าทดลอง Backtest ก่อน 1 เดือน และใช้บัญชีทดลองก่อน ถ้าผ่านแล้วถึงใช้บัญชีจริงในการเทรด
Filter:
No reviews
Reply to review