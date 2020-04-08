Hybrid MacdAO - индикатор, сделанный на базе двух популярных индикаторов: MACD + AO. Он вобрал в себя их лучшие качества, но при этом лишен недостатков.

Предназначен для ручной торговли по тренду. Отлично показывает усиление, замедление текущего движения цены. Также будет хорошим помощником, кто торгует по дивергенциям (довольно точно показывает нужную точку входа в позицию сменой цвета гистограммы).

Есть алерт-система (чтобы вы не сидели постоянно возле монитора).

Преимущества перед стандартными MACD и Aweasome Oscillator:



не опаздывает, как AO (точки входа-выхода в сделку показываются на 1-2 свечи раньше стандартного AO)

не спешит с ложными входами (таким образом, вы не получаете лишний раз убыток в виде stop-loss)

не шумит как стандартный MACD (отсутствие гистограммы, которая показывает нам "только локальные изменения тренда", тогда как Hybrid MacdAO позволяет вам видеть "глобальные развороты")

удобная цветовая гамма позволяет точнее понимать "текущее состояние тренда"

цветовая гамма сделана трехцветной:

зеленый цвет - бычий тренд, усиливается

красный цвет - медвежий тренд, усиливается

серый цвет - затухание предыдущего движения (консолидация)

Алерт-система сделана по принципу "оповещай только о важном!". Получив сигнал - можно уже в ручном режиме смотреть на "реакцию цены в текущем моментуме, на текущий уровень". Пока не придет сигнал - тренд не упадет (при растущем рынке) и не вырастет (при падающем). Это сделано для экономии вашего времени над графиками. Принцип работы алерт-системы (подробнее можно посмотреть на скриншотах): первый красный столбец индикатора "выше нуля" (возможно конец бычьего движения?)

первый зеленый столбец индикатора "ниже нуля" (возможно конец медвежьего тренда)

оповещения могут приходить в терминале, push-уведомлением и на email

оповещение активно и сработает именно на том таймфрейме, который открыт на графике (!!!)

в углу индикатора удобная надпись "alert OFF" (если алерт выключен), либо указан ТФ алерта на данном графике Дополнительные удобства индикатора: таймер "до конца закрытия свечи"

возможность отключить сигнальную линию (кто больше любит AO, чем MACD)

Вы можете настроить под себя параметры: периоды всех скользящих, "применить к...", цвета, типы оповещений и т.д. Пожалуйста, не изменяйте значение параметра "таймфрейм индикатора" - оно служит для нормальной работы оповещений! Должно быть значение "текущий".











