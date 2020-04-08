«SMART EXIT» - уникальный индикатор высокой точности, созданный для профессиональной торговли на рынке Forex. Индикатор может работать на более чем 20 валютных парах и обеспечивает до 85% успешных сделок ежедневно. В среднем около 30 точных сигналов в неделю, никаких перерисовок или запаздываний. В своей стратегии индикатор использует лучший профессиональный алгоритм с уникальной логикой, который является эксклюзивной авторской разработкой среди всех существующих алгоритмов. Это торговая методика, на которой можно зарабатывать и иметь высокий стабильный доход даже для новичков.

Точные сигналы на открытие и закрытие торговых позиций - это возможность для каждого зарабатывать по проверенному торговому алгоритму. Если вы хоть раз задумывались о том, как определить наилучшую точку входа и выхода в сделку, индикатор «SMART EXIT» как нельзя лучше справится с этой непростой задачей.

Индикатор прошел тестирование и полную проверку в реальной торговле на протяжении 2018-2019 годов. Это позволяет достаточно безопасно зарабатывать хорошую прибыль на дистанции. Полтора года разработок и тестирования в рыночных условиях - сигналы «SMART EXIT» проверены временем и результатами.

Индикатор высокой точности «SMART EXIT» - это способ получить прибыль без риска и с детальным планом действий на более чем 20 валютных парах. Вы будете иметь возможность торговать как Скальпер, Интрадей или Долгосрок, в зависимости от ваших предпочтений. Используя этот индикатор, Вы превратите свои убытки в прибыль и, при грамотном и разумном использованиии индикатора и подходу к процессу торговли в целом, будете зарабатывать от 30% и более в месяц. 1,5 года личных наработок в одном файле!





Индикатор «SMART EXIT» имеет удобный блок настроек, которые вы всегда сможете легко изменить, исходя из Вашего предпочитаемого стиля торговли.

Параметры Frequency и Multiplier отвечают за частоту появления сигналов на вход. Данная опция позволяет отрегулировать входной сигнал для принятия более частых и краткосрочных, либо более редких и долгосрочных торговых решений.

В свою очередь, параметры Period, Deviation, Step - отвечают за частоту появления сигнала на выход из позиции.

Также можно более детально откорректировать точность сигналов на выход из длинной и короткой позиций - за это отвечают следующие параметры:

Hiedge - для выхода из лонга (чем значение меньше, тем точнее сигнал, обычно используются значения от 5 до 30),

Loedge - соответственно, для выхода из шорта (сигнал тем точнее, чем значение выше, рекомендуемые значения от 70 до 95).

Также индикатор отрисовывает линию, четко указывающую направление текущей тенденции, а также помогающую правильно выставить Ваш стоп-приказ - рекомендуется установить его за линию с запасом в несколько пунктов.





В настройках индикатора по умолчанию уже заложены готовые настройки для внутридневной торговли на часовом графике.





Индикатор «SMART EXIT» представляет собой полноценную торговую систему. Благодаря уникальному алгоритму, перерисовка сигналов индикатора исключена.

Вашей задачей остается лишь подобрать оптимальные параметры под свой стиль торговли и своевременно следовать указаниям индикатора, соблюдая базовые правила риск-менеджмента и управления капиталом.