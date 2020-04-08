Smart Exit

«SMART EXIT» - уникальный индикатор высокой точности, созданный для профессиональной торговли на рынке Forex. Индикатор может работать на более чем 20 валютных парах и обеспечивает до 85% успешных сделок ежедневно. В среднем около 30 точных сигналов в неделю, никаких перерисовок или запаздываний. В своей стратегии индикатор использует лучший профессиональный алгоритм с уникальной логикой, который является эксклюзивной авторской разработкой среди всех существующих алгоритмов. Это торговая методика, на которой можно зарабатывать и иметь высокий стабильный доход даже для новичков.

Точные сигналы на открытие и закрытие торговых позиций - это возможность для каждого зарабатывать по проверенному торговому алгоритму. Если вы хоть раз задумывались о том, как определить наилучшую точку входа и выхода в сделку, индикатор «SMART EXIT» как нельзя лучше справится с этой непростой задачей.

Индикатор прошел тестирование и полную проверку в реальной торговле на протяжении 2018-2019 годов. Это позволяет достаточно безопасно зарабатывать хорошую прибыль на дистанции. Полтора года разработок и тестирования в рыночных условиях - сигналы «SMART EXIT» проверены временем и результатами.

Индикатор высокой точности «SMART EXIT» - это способ получить прибыль без риска и с детальным планом действий на более чем 20 валютных парах. Вы будете иметь возможность торговать как Скальпер, Интрадей или Долгосрок, в зависимости от ваших предпочтений. Используя этот индикатор, Вы превратите свои убытки в прибыль и, при грамотном и разумном использованиии индикатора и подходу к процессу торговли в целом, будете зарабатывать от 30% и более в месяц. 1,5 года личных наработок в одном файле!


Индикатор «SMART EXIT» имеет удобный блок настроек, которые вы всегда сможете легко изменить, исходя из Вашего предпочитаемого стиля торговли.

Параметры Frequency и Multiplier отвечают за частоту появления сигналов на вход. Данная опция позволяет отрегулировать входной сигнал для принятия более частых и краткосрочных, либо более редких и долгосрочных торговых решений.

В свою очередь, параметры Period, Deviation, Step - отвечают за частоту появления сигнала на выход из позиции.

Также можно более детально откорректировать точность сигналов на выход из длинной и короткой позиций - за это отвечают следующие параметры:

Hiedge - для выхода из лонга (чем значение меньше, тем точнее сигнал, обычно используются значения от 5 до 30),

Loedge - соответственно, для выхода из шорта (сигнал тем точнее, чем значение выше, рекомендуемые значения от 70 до 95).

Также индикатор отрисовывает линию, четко указывающую направление текущей тенденции, а также помогающую правильно выставить Ваш стоп-приказ - рекомендуется установить его за линию с запасом в несколько пунктов.


В настройках индикатора по умолчанию уже заложены готовые настройки для внутридневной торговли на часовом графике.


Индикатор «SMART EXIT» представляет собой полноценную торговую систему. Благодаря уникальному алгоритму, перерисовка сигналов индикатора исключена.

Вашей задачей остается лишь подобрать оптимальные параметры под свой стиль торговли и своевременно следовать указаниям индикатора, соблюдая базовые правила риск-менеджмента и управления капиталом.


====================================================================
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Автор не гарантирует Вам получение прибыли с помощью данного программного продукта! Даже несмотря на высокое качество сигналов, предлагаемое данным торговым индикатором, это не отменяет необходимость наличия у Вас необходимой базы знаний, понимания рынка и умения грамотно рисковать своими средствами! На рынке может случиться всё, что угодно, вы должны иметь четкое представление, как действовать в случае форс-мажора! Никогда не используйте в торговле сумму больше той, которую готовы потерять, без ущерба для Вас и Вашего финансового благосостояния! Никогда не используйте в одной сделке сумму, превышающую 1-5% от Вашего депозита! Всегда в своей торговле обязательно используйте стоп-приказ! Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками!

Recommended products
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicators
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicators
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. EA Version : Price Wave EA MT4 MT5 version : Price Wave Pattern MT5 Features :  Automatic
FREE
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
1 (1)
Indicators
Sentinel Arrow Key Features: ⊗An exclusive algorithm for quickly and accurately identifying trends, reversals, and momentum changes. ⊗Designed for professional use, it features robust signal logic that eliminates delays or false updates. ⊗Suitable for various timeframes. ⊗Does not redraw, delete, or modify past signals. ⊗All BUY and SELL signals are generated on the candlestick itself and remain fixed. ⊗In real trading, there is no redrawing—signals appear instantly on the candlestick itself.
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicators
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicators
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicators
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicators
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicators
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicators
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicators
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicators
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicators
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicators
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicators
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals mt4 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicators
QualifiedEngulfing Is Free Version Of ProEngulfing Indicator  ProEngulfing Is Paid Version Of This Indicator  Download It Here . What is Different Between free and paid version of ProEngulfing ?  Free version has limitation of One Signal Per Day Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Introducing QualifiedEngulfing   – Your Professional Engulf Pattern In
FREE
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indicators
This scanner shows the trend values of the well known indicator SuperTrend for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. This is the FREE version of the indicator: SuperTrend Scanner The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 With the following FREE indicator you c
FREE
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indicators
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicators
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Buyers of this product also purchase
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicators
Indicator in advance   determines market reversal levels and zones , allows you to wait for the price to return to the level and enter at the beginning of a new trend, and not at its end. He shows   reversal levels   where the market confirms a change in direction and forms further movement. The indicator works without redrawing, is optimized for any instruments, and reveals its maximum potential when paired with the   TREND LINES PRO   indicator. Reversible structure scanner for all instrumen
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.3 (10)
Indicators
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relat
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indicators
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Do
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
Market Steps MT4
Mahdi Ebrahimzadeh
5 (2)
Indicators
Market Steps indicator is designed and built based on Gann Time/Price correlations and optimized by Price Action specific rules for Forex Market. It uses Market order flow concepts to predict potential price zones for high volume of orders.  Indicator Levels can be used for trading itself or as a combination for filtering wrong signals of other Strategies/Indicators. Every trader needs such powerful tool to have multi-time-frame (TF) zones and price movement potentials together on chart. You can
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2247)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indicators
[ MT5 Version ] Supply and Demand Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe is the first indicator in the market that combines multiple aspects like trading volume, price structure and momentum to identify Supply and Demand zones for every asset. The Supply and Demand indicator analyzes simultaneously up to 4 different TFs and represents their information in the current graph. Its interactive UI highlights everytime the price enters a Supply or Demand zone even if the zones are not visibl
Filter:
No reviews
Reply to review