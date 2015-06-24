Need help with this piece of code, should be simple.

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Hello,
Thank you in advance for looking this up.
Im looking to get the the StdDev cross of the upper bollinger band on my ea like the picture bellow:
So far i wrote this code but i cant get the upper bollinger band(always return 0) value to compare the variables... Could anyone point me in the right direction?? Thank You
I also have this results from the terminal when running the code...
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 17 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 17 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 16 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 16 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 15 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 15 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 14 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 14 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 13 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 13 = 0.001
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 12 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 12 = 0.001
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 11 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 11 = 0.0011
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 10 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 10 = 0.0011
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 9 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 9 = 0.0011
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 8 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 8 = 0.001
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 7 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 7 = 0.0009
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 6 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 6 = 0.0008
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 5 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 5 = 0.0007
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 4 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 4 = 0.0006
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 3 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 3 = 0.0005
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 2 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 2 = 0.0004
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 1 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 1 = 0.0004
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: BandsStdDevBuffer for 0 = 0
2015.06.24 17:18:13.959 2013.11.20 18:24 SESSIONS EURUSD,M30: StdDevBuffer for 0 = 0.0007