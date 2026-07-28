Libraries: Advanced Risk Manager: Auto Suffix Detection Multi Currency Lot Sizer

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Advanced Risk Manager: Auto Suffix Detection Multi Currency Lot Sizer:

Advanced MQL5 risk management class providing deterministic lot sizing, auto-suffix detection, and cross-currency triangular conversion.

Advanced Risk Manager: Auto Suffix Detection Multi Currency Lot Sizer

Author: Al-hassan Ali Mubarak Bahbah

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