ZYBT
9.47 USD 0.08 (0.84%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZYBT hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.27 bis zu einem Hoch von 10.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.27 10.11
Jahresspanne
3.50 14.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.55
- Eröffnung
- 9.75
- Bid
- 9.47
- Ask
- 9.77
- Tief
- 9.27
- Hoch
- 10.11
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- 4.07%
- 6-Monatsänderung
- 76.02%
- Jahresänderung
- 150.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K