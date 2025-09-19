Währungen / ZENA
ZENA
5.42 USD 0.03 (0.56%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZENA hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.37 bis zu einem Hoch von 5.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.37 5.52
Jahresspanne
1.41 12.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.39
- Eröffnung
- 5.38
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Tief
- 5.37
- Hoch
- 5.52
- Volumen
- 655
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 7.54%
- 6-Monatsänderung
- 108.46%
- Jahresänderung
- -45.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K