YAAS
0.10 USD 0.02 (25.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YAAS hat sich für heute um 25.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.08 bis zu einem Hoch von 0.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.08 0.15
Jahresspanne
0.06 7.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.08
- Eröffnung
- 0.09
- Bid
- 0.10
- Ask
- 0.40
- Tief
- 0.08
- Hoch
- 0.15
- Volumen
- 91.560 K
- Tagesänderung
- 25.00%
- Monatsänderung
- -68.75%
- 6-Monatsänderung
- -95.59%
- Jahresänderung
- -97.55%
