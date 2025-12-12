- Übersicht
WLAC: Willow Lane Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von WLAC hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.22 bis zu einem Hoch von 11.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Willow Lane Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WLAC heute?
Die Aktie von Willow Lane Acquisition Corp. (WLAC) notiert heute bei 11.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.22 - 11.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.55 und das Handelsvolumen erreichte 421. Das Live-Chart von WLAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WLAC Dividenden?
Willow Lane Acquisition Corp. wird derzeit mit 11.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WLAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich WLAC-Aktien?
Sie können Aktien von Willow Lane Acquisition Corp. (WLAC) zum aktuellen Kurs von 11.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.44 oder 11.74 platziert, während 421 und -1.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WLAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WLAC-Aktien?
Bei einer Investition in Willow Lane Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.87 - 15.19 und der aktuelle Kurs 11.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.05% und 12.05%, bevor sie Orders zu 11.44 oder 11.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WLAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Willow Lane Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Willow Lane Acquisition Corp. (WLAC) im vergangenen Jahr lag bei 15.19. Innerhalb von 9.87 - 15.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Willow Lane Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Willow Lane Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Willow Lane Acquisition Corp. (WLAC) im Laufe des Jahres betrug 9.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.44 und der Spanne 9.87 - 15.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WLAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WLAC statt?
Willow Lane Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.55 und 15.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.55
- Eröffnung
- 11.57
- Bid
- 11.44
- Ask
- 11.74
- Tief
- 11.22
- Hoch
- 11.65
- Volumen
- 421
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- -3.05%
- 6-Monatsänderung
- 12.05%
- Jahresänderung
- 15.56%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh