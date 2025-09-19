KurseKategorien
VSEE

0.67 USD 0.01 (1.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VSEE hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.65 bis zu einem Hoch von 0.70 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.65 0.70
Jahresspanne
0.58 3.54
Vorheriger Schlusskurs
0.66
Eröffnung
0.65
Bid
0.67
Ask
0.97
Tief
0.65
Hoch
0.70
Volumen
93
Tagesänderung
1.52%
Monatsänderung
11.67%
6-Monatsänderung
-42.74%
Jahresänderung
-55.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K