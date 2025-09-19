Währungen / VSEE
VSEE
0.67 USD 0.01 (1.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VSEE hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.65 bis zu einem Hoch von 0.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.65 0.70
Jahresspanne
0.58 3.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.66
- Eröffnung
- 0.65
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Tief
- 0.65
- Hoch
- 0.70
- Volumen
- 93
- Tagesänderung
- 1.52%
- Monatsänderung
- 11.67%
- 6-Monatsänderung
- -42.74%
- Jahresänderung
- -55.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K