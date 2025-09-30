- Übersicht
VCICU: Vine Hill Capital Investment Corp.
Der Wechselkurs von VCICU hat sich für heute um 4.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.6800 bis zu einem Hoch von 12.2200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vine Hill Capital Investment Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VCICU heute?
Die Aktie von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICU) notiert heute bei 11.6800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.94% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.1300 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von VCICU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VCICU Dividenden?
Vine Hill Capital Investment Corp. wird derzeit mit 11.6800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VCICU zu verfolgen.
Wie kaufe ich VCICU-Aktien?
Sie können Aktien von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICU) zum aktuellen Kurs von 11.6800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.6800 oder 11.6830 platziert, während 3 und -4.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VCICU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VCICU-Aktien?
Bei einer Investition in Vine Hill Capital Investment Corp. müssen die jährliche Spanne 10.0000 - 12.2200 und der aktuelle Kurs 11.6800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.16% und 12.85%, bevor sie Orders zu 11.6800 oder 11.6830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VCICU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vine Hill Capital Investment Corp.?
Der höchste Kurs von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICU) im vergangenen Jahr lag bei 12.2200. Innerhalb von 10.0000 - 12.2200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.1300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vine Hill Capital Investment Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vine Hill Capital Investment Corp.?
Der niedrigste Kurs von Vine Hill Capital Investment Corp. (VCICU) im Laufe des Jahres betrug 10.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.6800 und der Spanne 10.0000 - 12.2200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VCICU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VCICU statt?
Vine Hill Capital Investment Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.1300 und 16.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.1300
- Eröffnung
- 12.2200
- Bid
- 11.6800
- Ask
- 11.6830
- Tief
- 11.6800
- Hoch
- 12.2200
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 4.94%
- Monatsänderung
- 9.16%
- 6-Monatsänderung
- 12.85%
- Jahresänderung
- 16.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4