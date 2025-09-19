Währungen / TOYO
TOYO
5.76 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOYO hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.75 bis zu einem Hoch von 5.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.75 5.84
Jahresspanne
2.32 6.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.74
- Eröffnung
- 5.82
- Bid
- 5.76
- Ask
- 6.06
- Tief
- 5.75
- Hoch
- 5.84
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 3.41%
- 6-Monatsänderung
- 86.41%
- Jahresänderung
- 109.45%
