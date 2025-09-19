KurseKategorien
Währungen / TAOX
Zurück zum Aktien

TAOX

5.83 USD 0.44 (7.02%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TAOX hat sich für heute um -7.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.82 bis zu einem Hoch von 6.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.82 6.20
Jahresspanne
5.57 11.97
Vorheriger Schlusskurs
6.27
Eröffnung
6.20
Bid
5.83
Ask
6.13
Tief
5.82
Hoch
6.20
Volumen
351
Tagesänderung
-7.02%
Monatsänderung
2.28%
6-Monatsänderung
-19.59%
Jahresänderung
-19.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K