SVII: Spring Valley Acquisition Corp II - Class A
12.31 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVII hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.20 bis zu einem Hoch von 12.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spring Valley Acquisition Corp II - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.20 12.50
Jahresspanne
11.20 12.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.30
- Eröffnung
- 12.30
- Bid
- 12.31
- Ask
- 12.61
- Tief
- 12.20
- Hoch
- 12.50
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 2.67%
- 6-Monatsänderung
- 7.04%
- Jahresänderung
- 9.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K