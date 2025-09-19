KurseKategorien
Währungen / SVCC
Zurück zum Aktien

SVCC

10.29 USD 0.02 (0.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SVCC hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 10.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.22 10.29
Jahresspanne
9.95 10.31
Vorheriger Schlusskurs
10.27
Eröffnung
10.22
Bid
10.29
Ask
10.59
Tief
10.22
Hoch
10.29
Volumen
3
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
2.90%
Jahresänderung
1.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K