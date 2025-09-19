KurseKategorien
Währungen / SKYQ
Zurück zum Aktien

SKYQ

0.50 USD 0.01 (1.96%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SKYQ hat sich für heute um -1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.48 bis zu einem Hoch von 0.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.48 0.52
Jahresspanne
0.40 5.33
Vorheriger Schlusskurs
0.51
Eröffnung
0.50
Bid
0.50
Ask
0.80
Tief
0.48
Hoch
0.52
Volumen
158
Tagesänderung
-1.96%
Monatsänderung
4.17%
6-Monatsänderung
-16.67%
Jahresänderung
-90.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K