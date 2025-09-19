KurseKategorien
Währungen / SHMD
Zurück zum Aktien

SHMD

2.65 USD 0.27 (11.34%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHMD hat sich für heute um 11.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.39 bis zu einem Hoch von 2.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.39 2.65
Jahresspanne
1.86 4.36
Vorheriger Schlusskurs
2.38
Eröffnung
2.51
Bid
2.65
Ask
2.95
Tief
2.39
Hoch
2.65
Volumen
17
Tagesänderung
11.34%
Monatsänderung
0.38%
6-Monatsänderung
-30.45%
Jahresänderung
-25.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K