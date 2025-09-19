Währungen / SEG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SEG
24.21 USD 0.41 (1.67%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEG hat sich für heute um -1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.14 bis zu einem Hoch von 24.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.14 24.49
Jahresspanne
16.52 34.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.62
- Eröffnung
- 24.20
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Tief
- 24.14
- Hoch
- 24.49
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -1.67%
- Monatsänderung
- -2.26%
- 6-Monatsänderung
- 12.40%
- Jahresänderung
- -11.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K