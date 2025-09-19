KurseKategorien
Währungen / RYET
Zurück zum Aktien

RYET

1.42 USD 0.02 (1.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RYET hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.39 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.39 1.46
Jahresspanne
1.29 21.00
Vorheriger Schlusskurs
1.40
Eröffnung
1.39
Bid
1.42
Ask
1.72
Tief
1.39
Hoch
1.46
Volumen
80
Tagesänderung
1.43%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
-80.99%
Jahresänderung
-80.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K