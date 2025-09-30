KurseKategorien
Währungen / QSEAU
Zurück zum Aktien

QSEAU: Quartzsea Acquisition Corp

10.3300 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QSEAU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.3300 bis zu einem Hoch von 10.3300 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quartzsea Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QSEAU heute?

Die Aktie von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAU) notiert heute bei 10.3300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.3300 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von QSEAU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QSEAU Dividenden?

Quartzsea Acquisition Corp wird derzeit mit 10.3300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QSEAU zu verfolgen.

Wie kaufe ich QSEAU-Aktien?

Sie können Aktien von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAU) zum aktuellen Kurs von 10.3300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.3300 oder 10.3330 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QSEAU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QSEAU-Aktien?

Bei einer Investition in Quartzsea Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 10.0300 - 10.5830 und der aktuelle Kurs 10.3300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 2.89%, bevor sie Orders zu 10.3300 oder 10.3330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QSEAU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Quartzsea Acquisition Corp?

Der höchste Kurs von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAU) im vergangenen Jahr lag bei 10.5830. Innerhalb von 10.0300 - 10.5830 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.3300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Quartzsea Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Quartzsea Acquisition Corp?

Der niedrigste Kurs von Quartzsea Acquisition Corp (QSEAU) im Laufe des Jahres betrug 10.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.3300 und der Spanne 10.0300 - 10.5830 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QSEAU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QSEAU statt?

Quartzsea Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.3300 und 2.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.3300 10.3300
Jahresspanne
10.0300 10.5830
Vorheriger Schlusskurs
10.3300
Eröffnung
10.3300
Bid
10.3300
Ask
10.3330
Tief
10.3300
Hoch
10.3300
Volumen
1
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
2.89%
Jahresänderung
2.89%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4