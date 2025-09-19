KurseKategorien
Währungen / PTHL
PTHL

0.89 USD 0.02 (2.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PTHL hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.92 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.85 0.92
Jahresspanne
0.51 32.00
Vorheriger Schlusskurs
0.91
Eröffnung
0.88
Bid
0.89
Ask
1.19
Tief
0.85
Hoch
0.92
Volumen
69
Tagesänderung
-2.20%
Monatsänderung
25.35%
6-Monatsänderung
-75.21%
Jahresänderung
-84.49%
