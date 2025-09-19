KurseKategorien
Währungen / PRSU
Zurück zum Aktien

PRSU

36.62 USD 0.81 (2.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRSU hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.85 bis zu einem Hoch von 36.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
35.85 36.76
Jahresspanne
26.84 42.81
Vorheriger Schlusskurs
35.81
Eröffnung
36.03
Bid
36.62
Ask
36.92
Tief
35.85
Hoch
36.76
Volumen
476
Tagesänderung
2.26%
Monatsänderung
-0.89%
6-Monatsänderung
3.30%
Jahresänderung
-12.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K