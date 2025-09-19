Währungen / PRSU
PRSU
36.62 USD 0.81 (2.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRSU hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.85 bis zu einem Hoch von 36.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.85 36.76
Jahresspanne
26.84 42.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.81
- Eröffnung
- 36.03
- Bid
- 36.62
- Ask
- 36.92
- Tief
- 35.85
- Hoch
- 36.76
- Volumen
- 476
- Tagesänderung
- 2.26%
- Monatsänderung
- -0.89%
- 6-Monatsänderung
- 3.30%
- Jahresänderung
- -12.31%
