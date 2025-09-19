Währungen / OS
OS
19.43 USD 0.08 (0.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OS hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.20 bis zu einem Hoch von 19.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.20 19.76
Jahresspanne
16.70 35.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.35
- Eröffnung
- 19.51
- Bid
- 19.43
- Ask
- 19.73
- Tief
- 19.20
- Hoch
- 19.76
- Volumen
- 2.127 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -4.38%
- 6-Monatsänderung
- -11.03%
- Jahresänderung
- -41.91%
