NXXT
NXXT
1.71 USD 0.06 (3.39%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXXT hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.67 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
Tagesspanne
1.67 1.95
Jahresspanne
1.24 3.59
Vorheriger Schlusskurs
1.77
Eröffnung
1.88
Bid
1.71
Ask
2.01
Tief
1.67
Hoch
1.95
Volumen
1.047 K
Tagesänderung
-3.39%
Monatsänderung
-8.06%
6-Monatsänderung
-45.02%
Jahresänderung
-43.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
Akt
-
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
Akt
-
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
Akt
-
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
Akt
-
Erw
Vorh
25.5 K