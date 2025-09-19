Währungen / NWTG
NWTG
1.91 USD 0.05 (2.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWTG hat sich für heute um -2.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.88 bis zu einem Hoch von 1.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.88 1.97
Jahresspanne
1.35 3.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.96
- Eröffnung
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Tief
- 1.88
- Hoch
- 1.97
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- -2.55%
- Monatsänderung
- -3.05%
- 6-Monatsänderung
- -9.05%
- Jahresänderung
- -12.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K