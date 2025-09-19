Währungen / NIQ
NIQ: Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund
17.74 USD 0.73 (3.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NIQ hat sich für heute um -3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.55 bis zu einem Hoch von 18.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.55 18.66
Jahresspanne
16.25 20.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.47
- Eröffnung
- 18.44
- Bid
- 17.74
- Ask
- 18.04
- Tief
- 17.55
- Hoch
- 18.66
- Volumen
- 1.640 K
- Tagesänderung
- -3.95%
- Monatsänderung
- 2.72%
- 6-Monatsänderung
- -12.40%
- Jahresänderung
- -12.40%
