NIQ: Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund

17.74 USD 0.73 (3.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NIQ hat sich für heute um -3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.55 bis zu einem Hoch von 18.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.55 18.66
Jahresspanne
16.25 20.39
Vorheriger Schlusskurs
18.47
Eröffnung
18.44
Bid
17.74
Ask
18.04
Tief
17.55
Hoch
18.66
Volumen
1.640 K
Tagesänderung
-3.95%
Monatsänderung
2.72%
6-Monatsänderung
-12.40%
Jahresänderung
-12.40%
