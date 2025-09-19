Währungen / NEXM
NEXM
5.72 USD 0.08 (1.38%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEXM hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.65 bis zu einem Hoch von 6.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.65 6.08
Jahresspanne
5.01 10.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.80
- Eröffnung
- 6.08
- Bid
- 5.72
- Ask
- 6.02
- Tief
- 5.65
- Hoch
- 6.08
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -1.38%
- Monatsänderung
- 3.06%
- 6-Monatsänderung
- -44.20%
- Jahresänderung
- -44.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K