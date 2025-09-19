Währungen / NCEW
NCEW
0.64 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCEW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.62 bis zu einem Hoch von 0.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.62 0.66
Jahresspanne
0.46 4.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.64
- Eröffnung
- 0.64
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Tief
- 0.62
- Hoch
- 0.66
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 4.92%
- 6-Monatsänderung
- -60.25%
- Jahresänderung
- -84.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K