MTEN
11.73 USD 0.02 (0.17%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTEN hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.72 bis zu einem Hoch von 11.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.72 11.89
Jahresspanne
3.20 26.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.75
- Eröffnung
- 11.83
- Bid
- 11.73
- Ask
- 12.03
- Tief
- 11.72
- Hoch
- 11.89
- Volumen
- 319
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -5.40%
- 6-Monatsänderung
- 134.60%
- Jahresänderung
- 165.38%
