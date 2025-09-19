KurseKategorien
Währungen / MTEN
Zurück zum Aktien

MTEN

11.73 USD 0.02 (0.17%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTEN hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.72 bis zu einem Hoch von 11.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.72 11.89
Jahresspanne
3.20 26.03
Vorheriger Schlusskurs
11.75
Eröffnung
11.83
Bid
11.73
Ask
12.03
Tief
11.72
Hoch
11.89
Volumen
319
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
-5.40%
6-Monatsänderung
134.60%
Jahresänderung
165.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K