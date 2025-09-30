KurseKategorien
MS-PF: Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag

25.59 USD 0.07 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PF hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.55 bis zu einem Hoch von 25.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PF heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag (MS-PF) notiert heute bei 25.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.52 und das Handelsvolumen erreichte 98. Das Live-Chart von MS-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PF Dividenden?

Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag wird derzeit mit 25.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag (MS-PF) zum aktuellen Kurs von 25.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.59 oder 25.89 platziert, während 98 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag müssen die jährliche Spanne 25.05 - 25.62 und der aktuelle Kurs 25.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.63% und 1.47%, bevor sie Orders zu 25.59 oder 25.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.62. Innerhalb von 25.05 - 25.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PF) im Laufe des Jahres betrug 25.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.59 und der Spanne 25.05 - 25.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PF statt?

Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.52 und 1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.55 25.60
Jahresspanne
25.05 25.62
Vorheriger Schlusskurs
25.52
Eröffnung
25.55
Bid
25.59
Ask
25.89
Tief
25.55
Hoch
25.60
Volumen
98
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
0.63%
6-Monatsänderung
1.47%
Jahresänderung
1.47%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4