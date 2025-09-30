- Übersicht
MS-PF: Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag
Der Wechselkurs von MS-PF hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.55 bis zu einem Hoch von 25.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MS-PF heute?
Die Aktie von Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag (MS-PF) notiert heute bei 25.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.52 und das Handelsvolumen erreichte 98. Das Live-Chart von MS-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MS-PF Dividenden?
Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag wird derzeit mit 25.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich MS-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag (MS-PF) zum aktuellen Kurs von 25.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.59 oder 25.89 platziert, während 98 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MS-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag müssen die jährliche Spanne 25.05 - 25.62 und der aktuelle Kurs 25.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.63% und 1.47%, bevor sie Orders zu 25.59 oder 25.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.62. Innerhalb von 25.05 - 25.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PF) im Laufe des Jahres betrug 25.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.59 und der Spanne 25.05 - 25.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MS-PF statt?
Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1/1000th Int Prd Ser F Fxd to Flag hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.52 und 1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.52
- Eröffnung
- 25.55
- Bid
- 25.59
- Ask
- 25.89
- Tief
- 25.55
- Hoch
- 25.60
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 0.63%
- 6-Monatsänderung
- 1.47%
- Jahresänderung
- 1.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4