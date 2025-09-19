KurseKategorien
MNDR
MNDR

0.75 USD 0.02 (2.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNDR hat sich für heute um -2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.70 bis zu einem Hoch von 0.76 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.70 0.76
Jahresspanne
0.23 2.39
Vorheriger Schlusskurs
0.77
Eröffnung
0.76
Bid
0.75
Ask
1.05
Tief
0.70
Hoch
0.76
Volumen
118
Tagesänderung
-2.60%
Monatsänderung
-19.35%
6-Monatsänderung
-58.79%
Jahresänderung
19.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K