MLAC: Malacca Straits Acquisition Company

10.30 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLAC hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.29 bis zu einem Hoch von 10.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Malacca Straits Acquisition Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.29 10.30
Jahresspanne
9.94 10.59
Vorheriger Schlusskurs
10.31
Eröffnung
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Tief
10.29
Hoch
10.30
Volumen
63
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-0.10%
6-Monatsänderung
2.39%
Jahresänderung
-1.72%
