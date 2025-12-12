KurseKategorien
MBVI: M3-Brigade Acquisition VI Corp.

10.02 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von MBVI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.02 bis zu einem Hoch von 10.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die M3-Brigade Acquisition VI Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MBVI heute?

Die Aktie von M3-Brigade Acquisition VI Corp. (MBVI) notiert heute bei 10.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.02 - 10.03 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.02 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von MBVI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MBVI Dividenden?

M3-Brigade Acquisition VI Corp. wird derzeit mit 10.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MBVI zu verfolgen.

Wie kaufe ich MBVI-Aktien?

Sie können Aktien von M3-Brigade Acquisition VI Corp. (MBVI) zum aktuellen Kurs von 10.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.02 oder 10.32 platziert, während 4 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MBVI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MBVI-Aktien?

Bei einer Investition in M3-Brigade Acquisition VI Corp. müssen die jährliche Spanne 10.00 - 10.50 und der aktuelle Kurs 10.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -2.24%, bevor sie Orders zu 10.02 oder 10.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MBVI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M3-Brigade Acquisition VI Corp.?

Der höchste Kurs von M3-Brigade Acquisition VI Corp. (MBVI) im vergangenen Jahr lag bei 10.50. Innerhalb von 10.00 - 10.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M3-Brigade Acquisition VI Corp. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M3-Brigade Acquisition VI Corp.?

Der niedrigste Kurs von M3-Brigade Acquisition VI Corp. (MBVI) im Laufe des Jahres betrug 10.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.02 und der Spanne 10.00 - 10.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MBVI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MBVI statt?

M3-Brigade Acquisition VI Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.02 und -2.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.02 10.03
Jahresspanne
10.00 10.50
Vorheriger Schlusskurs
10.02
Eröffnung
10.03
Bid
10.02
Ask
10.32
Tief
10.02
Hoch
10.03
Volumen
4
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-2.24%
Jahresänderung
-2.24%
12 Dezember, Freitag
18:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
414
Erw
Vorh
413
18:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
548
Erw
Vorh
549
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh