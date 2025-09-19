Währungen / LHSW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LHSW
2.77 USD 0.20 (7.78%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LHSW hat sich für heute um 7.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.58 bis zu einem Hoch von 2.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.58 2.83
Jahresspanne
1.15 8.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.57
- Eröffnung
- 2.82
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Tief
- 2.58
- Hoch
- 2.83
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- 7.78%
- Monatsänderung
- 24.77%
- 6-Monatsänderung
- -48.70%
- Jahresänderung
- -48.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K