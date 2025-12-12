- Übersicht
KOYN: CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd
Der Wechselkurs von KOYN hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.9300 bis zu einem Hoch von 9.9350 gehandelt.
Verfolgen Sie die CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KOYN heute?
Die Aktie von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd (KOYN) notiert heute bei 9.9311. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.9300 - 9.9350 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9300 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von KOYN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KOYN Dividenden?
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd wird derzeit mit 9.9311 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KOYN zu verfolgen.
Wie kaufe ich KOYN-Aktien?
Sie können Aktien von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd (KOYN) zum aktuellen Kurs von 9.9311 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.9311 oder 9.9341 platziert, während 21 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KOYN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KOYN-Aktien?
Bei einer Investition in CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd müssen die jährliche Spanne 9.8500 - 10.0500 und der aktuelle Kurs 9.9311 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.49% und -0.69%, bevor sie Orders zu 9.9311 oder 9.9341 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KOYN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd?
Der höchste Kurs von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd (KOYN) im vergangenen Jahr lag bei 10.0500. Innerhalb von 9.8500 - 10.0500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd?
Der niedrigste Kurs von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd (KOYN) im Laufe des Jahres betrug 9.8500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.9311 und der Spanne 9.8500 - 10.0500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KOYN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KOYN statt?
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9300 und -0.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9300
- Eröffnung
- 9.9350
- Bid
- 9.9311
- Ask
- 9.9341
- Tief
- 9.9300
- Hoch
- 9.9350
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- -0.69%
- Jahresänderung
- -0.69%
