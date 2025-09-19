Währungen / KIDZ
KIDZ
1.41 USD 0.05 (3.42%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KIDZ hat sich für heute um -3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.40 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.40 1.46
Jahresspanne
0.96 10.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.44
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Tief
- 1.40
- Hoch
- 1.46
- Volumen
- 307
- Tagesänderung
- -3.42%
- Monatsänderung
- 15.57%
- 6-Monatsänderung
- -82.24%
- Jahresänderung
- -82.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K