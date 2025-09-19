KurseKategorien
KIDZ

1.41 USD 0.05 (3.42%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KIDZ hat sich für heute um -3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.40 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.40 1.46
Jahresspanne
0.96 10.65
Vorheriger Schlusskurs
1.46
Eröffnung
1.44
Bid
1.41
Ask
1.71
Tief
1.40
Hoch
1.46
Volumen
307
Tagesänderung
-3.42%
Monatsänderung
15.57%
6-Monatsänderung
-82.24%
Jahresänderung
-82.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K