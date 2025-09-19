Währungen / JFB
JFB
5.41 USD 0.01 (0.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JFB hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.18 bis zu einem Hoch von 6.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.18 6.09
Jahresspanne
3.39 10.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.40
- Eröffnung
- 5.54
- Bid
- 5.41
- Ask
- 5.71
- Tief
- 5.18
- Hoch
- 6.09
- Volumen
- 200
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- -18.40%
- 6-Monatsänderung
- 28.20%
- Jahresänderung
- 51.12%
