IPST: Heritage Distilling Holding Company, Inc.
Der Wechselkurs von IPST hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7070 bis zu einem Hoch von 0.8721 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heritage Distilling Holding Company, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IPST heute?
Die Aktie von Heritage Distilling Holding Company, Inc. (IPST) notiert heute bei 0.8380. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.8402 und das Handelsvolumen erreichte 748. Das Live-Chart von IPST zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IPST Dividenden?
Heritage Distilling Holding Company, Inc. wird derzeit mit 0.8380 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IPST zu verfolgen.
Wie kaufe ich IPST-Aktien?
Sie können Aktien von Heritage Distilling Holding Company, Inc. (IPST) zum aktuellen Kurs von 0.8380 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.8380 oder 0.8410 platziert, während 748 und 2.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IPST auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IPST-Aktien?
Bei einer Investition in Heritage Distilling Holding Company, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.6500 - 1.3300 und der aktuelle Kurs 0.8380 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 21.45% und 21.45%, bevor sie Orders zu 0.8380 oder 0.8410 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IPST.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Heritage Distilling Holding Company, Inc.?
Der höchste Kurs von Heritage Distilling Holding Company, Inc. (IPST) im vergangenen Jahr lag bei 1.3300. Innerhalb von 0.6500 - 1.3300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.8402 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Heritage Distilling Holding Company, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Heritage Distilling Holding Company, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Heritage Distilling Holding Company, Inc. (IPST) im Laufe des Jahres betrug 0.6500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.8380 und der Spanne 0.6500 - 1.3300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IPST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IPST statt?
Heritage Distilling Holding Company, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.8402 und 21.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.8402
- Eröffnung
- 0.8200
- Bid
- 0.8380
- Ask
- 0.8410
- Tief
- 0.7070
- Hoch
- 0.8721
- Volumen
- 748
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 21.45%
- 6-Monatsänderung
- 21.45%
- Jahresänderung
- 21.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4