2.31 USD 0.13 (5.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IPM hat sich für heute um -5.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.30 bis zu einem Hoch von 2.51 gehandelt.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.30 2.51
Jahresspanne
1.52 2.88
Vorheriger Schlusskurs
2.44
Eröffnung
2.34
Bid
2.31
Ask
2.61
Tief
2.30
Hoch
2.51
Volumen
208
Tagesänderung
-5.33%
Monatsänderung
24.19%
6-Monatsänderung
32.76%
Jahresänderung
-2.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K