KurseKategorien
Währungen / HSCSW
Zurück zum Aktien

HSCSW: Heart Test Laboratories Inc - Warrant

0.0770 USD 0.0108 (12.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HSCSW hat sich für heute um -12.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0770 bis zu einem Hoch von 0.0770 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heart Test Laboratories Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0770 0.0770
Jahresspanne
0.0301 0.2000
Vorheriger Schlusskurs
0.0878
Eröffnung
0.0770
Bid
0.0770
Ask
0.0800
Tief
0.0770
Hoch
0.0770
Volumen
1
Tagesänderung
-12.30%
Monatsänderung
28.12%
6-Monatsänderung
87.80%
Jahresänderung
92.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K