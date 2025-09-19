Währungen / HIND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HIND
6.33 USD 0.28 (4.24%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIND hat sich für heute um -4.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.21 bis zu einem Hoch von 6.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.21 6.58
Jahresspanne
6.00 15.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.61
- Eröffnung
- 6.57
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Tief
- 6.21
- Hoch
- 6.58
- Volumen
- 225
- Tagesänderung
- -4.24%
- Monatsänderung
- -28.07%
- 6-Monatsänderung
- -55.61%
- Jahresänderung
- -55.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K