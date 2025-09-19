Währungen / HAFN
HAFN
6.28 USD 0.06 (0.95%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAFN hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.24 bis zu einem Hoch von 6.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.24 6.37
Jahresspanne
3.61 7.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.34
- Eröffnung
- 6.37
- Bid
- 6.28
- Ask
- 6.58
- Tief
- 6.24
- Hoch
- 6.37
- Volumen
- 1.369 K
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- 2.95%
- 6-Monatsänderung
- 50.60%
- Jahresänderung
- -11.67%
